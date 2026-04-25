Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este sábado 25 de abril de 2026 en Vigo:

Semen Up: nostalgia de la Movida en el Teatro Afundación

La banda liderada por Alberto Comesaña vuelve a sonar en directo para celebrar el 40 aniversario de la publicación de su primer disco. El emblemático grupo de la Movida viguesa de los 80 repasará su historia, con homenajes a algunos de los principales nombres de la cultura viguesa de aquellos años. También actuará la banda de soul rock Broken Peach.

Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13), a las 20.30 horas. Entradas: desde 24,20 euros.

Actos

Minervigo

El 23.º Salón de Minerales, Fósiles y Gemas reúne a 23 expositores que exhibirán más de 20.000 piezas. Entre los principales reclamos de esta edición se encuentran un depósito de combustible de la estación espacial soviética Salyut 7, cuyos restos cayeron sobre Argentina en 1991, una mandíbula de megalodón de dos metros y medio o meteoritos procedentes de Marte o de la Luna.

Tinglado del Puerto, de 10.30 a 14.00 y de 17.00 a 21 horas. Entrada gratuita.

Galiexpo Motorshow

Cien empresas y profesionales del sector se dan cita en este salón que se ha consolidado como uno de los grandes escaparates del motor. Además de la zona de exposición, el evento contará con exhibiciones de drift indoor, concentraciones de coches y motos, zona de gaming virtual, actuaciones musicales...

Instituto Ferial de Vigo (Ifevi), de 11.00 a 20.30 horas. Entradas: 12 euros (adultos), 10 euros (niños de 7 a 12 años). Acceso gratuito para niños menores de 7 años.

Talleres didácticos en Vigo Nature

Hoy, están programadas las actividades «O mundo dos réptiles» y «Plantas silvestres, que fan estas herbas na nosa horta?» (17.00 h), «Mírame ao grande» y «Horta san, plantas ao rescate» (18.00 h); y «Especies exóticas invasoras» y «O ceo nocturno» (19.00 h). Además, por la mañana habrá un taller de Jumping Clay, de 11.00 a 13.00 h, y alimentación de tortugas e iguanas en el exotarium, a las 13.00 h.

Vigo Nature (Praza dos Leóns-A Madroa), de 17.00 a 19.00 horas.

«CinVigo. Ciencia na rúa»

Exhibe alrededor de 70 proyectos de más de 200 estudiantes de toda Galicia y ofrece talleres divulgativos para niños (entre 3 e 12 anos) y para mayores de 65 años. Además, se celebrará una yincana inclusiva y varios espectáculos.

Montero Ríos (junto a la estatua de Julio Verne), de 11.00 a 19.00 horas.

Festa Gastronómica dos Callos

Además del despacho de raciones, a lo largo de la jornada actuarán el grupo folk Eche o que hai (12.30 h), el grupo de teatro musical Animar-T (18.30 h) y la banda de rock Leira Rock (22.30 h). Organiza: Asociación Cultural do Salvador de Teis.

Parque da Riouxa (Teis), a partir de las 19.00 horas.

III Feira de Antigüidades, Coleccionismo e Vintage

Más de 30 expositores ofrecen piezas de cerámica, decoración, libros, discos, monedas, arte sacro... Organiza: Asociación Cultural Ferro Vello.

CC Praza Elíptica, de 10.00 a 20.30 horas. Entrada gratuita.

Coloquio de poetas

«Escribir poesía, ler poesía, ser poetas». Los escritores Silvia Penas, Samuel Merino y Román Raña participan en una mesa redonda moderada por Xiana Vega.

Casa Galega da Cultura (Princesa, 2), a las 12.00 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

Danza

Vigo Dance Festival 2026

Más de 35 escuelas de danza y asociaciones presentan 138 coreografías durante dos jornadas. A la cita se prevé que acudan más de 1.350 aficionados a la danza.

Auditorio Mar de Vigo (Beiramar, 59), de 17.00 a 20.00 horas. Entrada gratuita.

Día Internacional da Danza

Un total de 17 grupos folclóricos conmemoran esta jornada con actuaciones en varios puntos de la ciudad con las que reivindicar la danza tradicional gallega.

En Príncipe (frente al MARCO), a las 18.15 horas, y en Bouzas, Calvario, Navia y Travesas, a partir de las 18.30 horas.

«Benquerer»

Espectáculo de danza en el que el bailarín Fran Sieira despliega una coreografía en torno a la música en directo de Caamaño & Ameixeiras.

Auditorio del Concello (Praza do Rei, 1), a las 20.00 horas. Entradas: 10 euros.

Brunete Dance

Concurso de baile multidisciplinar para asociaciones y centros culturales. Organiza: Endanza Compañía de Baile.

Teatro Salesianos (Venezuela, 3), de 10.00 a 13.30 horas.

Teatro

«Un sublime error»

Performance de Needcompany que forma parte de la programación del XXII Festival Isto Ferve. El actor Gonzalo Cunill pone en escena un texto de Jan Lawers que aborda el tema de la amistad como inspiración artística.

Teatro Ensalle (Chile, 15), a las 20.00 horas.

«Récit(s) d’un éffondrement: Ruir»

Espectáculo íntegramente en francés inspirado en la obra de Jean Paul Sartre «A puerta cerrada». El texto, que nace de un ejercicio de escritura colectiva, se centra en una conversación improbable entre dos jóvenes encargados de recibir a los recién llegados al infierno.

Teatro Permanente (Abeleira Menéndez, 7), a las 20.00 horas. Entrada libre hasta completar el aforo.

«Historias de encontros»

El público comparte historias que son interpretadas por la compañía Teatro Playback.

Café De catro a catro (Gerona, 16), a las 21.00 h. Entrada inversa.

«In-gobernable 2.0»

Espectáculo de narración oral a cargo de Uxía Morán. XII Mostra da Oralidade «Por boca de muller».

Auditorio del CVC de Valladares, a las 20.00 horas. Entrada libre hasta completar el aforo.

«O libro da selva»

Adaptación musical del clásico de Rudyard Kipling dirigida a un público familiar a cargo de Ártika Cía. Para mayores de 5 años.

Sala Ártika (Beiramar, 113), a las 18.00 horas. Entradas: 12 euros.

«Musivum Viconium»

Un cuento de Beatriz Ojea con la intervención especial de PecasPita. Incluye taller de mosaicos.

Pinacoteca Francisco Fernández del Riego (Abeleira Menéndez, 8), a las 12.30 horas.

«Gracias por su visita»

Uxía Algarra pone en escena este montaje para mayores de 12 años. Teatro de objetos que transcurre en el Café Bar Paraíso, donde todo cobra vida.

Ambigú de la Sala Ártika (Beiramar, 113), a las 20.30 horas. Entradas: 15 euros (11 euros en venta online anticipada).

Música

Boneflower + Zeta

Doble concierto que arranca la banda venezolana Zetsa de hardcore y post-punk. Tras su visceral directo, subirá al escenario el trío madrileño de post rock atmosférico Boneflower.

La Fábrica de Chocolate (Rogelio Abalde, 22), a las 18.30 y 21.00 horas. Entradas: 12 euros.

Hydra Fest

Festival de música emergente. Hoy actúan: Myseria, Dreams of Dolly Sheep y Gandhi Boxing Club.

Masterclub (Urzáiz, 1), a las 21.00 horas. Entradas: 15 euros.

Vallafesti

Con las actuaciones de las escuelas de música de Valladares, Chapela, Bembrive, Baiona y O Carballiño. Por la mañana, a las 10.30 horas, habrá un taller de percusión reciclada a cargo de Fran Mark (10 euros por alumno)

Auditorio del CVC de Valladares, a las 19.00 horas.

Rusty Bones

Temas propios y versiones de clásicos del country y el bluegrass.

La Pecera (Pizarro, 35), a las 21.30 horas. Entradas: 8 euros.

Emanei + Posada Mr. Toxo Sonic

Tardeo de música electrónica para adultos: progressive, afro house, melodic house y melodic techno.

Supersonic (Fermín Penzol, 6), a las 18.00 horas.

Coro Góspel Vida

Concierto solidario a beneficio de la asociación Ayuvi, que acompaña a mujeres embarazadas y familias con bebés de hasta 3 años en riesgo de exclusión social.

Auditorio Martín Códax del Conservatorio Superior de Música de Vigo (Manuel Olivié, 23), a las 19.00 horas. Entradas: 10 euros.

Coral Polifónica San Roque

XIV Concierto de Primavera. También actuarán la Coral Polifónica Santa Eulalia de Donas (Gondomar) y la Coral Polifónica O Son dos Cantares de Mos.

AAVV Monte da Mina de Castrelos, a las 18.00 horas. Entrada gratuita hasta completar aforo.

El Trío de Jack

Versiones en acústico.

El Chiringuito de la Fuente (playa de la Fuente), a las 18.00 horas.

Demasiadas Sombras y Pocas Luces

Tardeo playero.

Chiringuito de Samil, a las 19.00 horas.

Exposiciones

«Fráxil, fácil, núbil. 40 debuxos de Francisco Miguel»

La muestra reúne dibujos del artista, asesinado al inicio de la Guerra Civil, creados entre 1925 y 1929 en Galicia, Madrid, Cuba y México. La gran protagonista de las obras es la mujer del pintor, Syra Alonso, su compañera de aventura artística y custodia de su memoria tras su desaparición.

Pinacoteca Fernández del Riego (Abeleira Menéndez 8). De martes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (miércoles y viernes también de 11.00 a 14.00 horas). Sábados de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Domingos y festivos de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 27 de septiembre.

«Raíz cuadrada de erre»

Exposición de Isaac Pérez Vicente, donde lo infraordinario es potencialmente extraordinario. Comisariada por Ángel Cerviño, se trata de una muestra incluida entre los eventos del congreso internacional de escrituras potenciales (lo ordinario y lo infraordinario).

SVT, Espacio de Arte Sirvent (Gran Vía, 129), de lunes a viernes, de 09.30 a 13.30 y de 16.30 a 20.00 horas; sábados, de 10.00 a 13.30 horas. Hasta el 4 de julio

«Elisa Abalo: medio século de pintura»

La muestra incluye una selección de obras de la artista que abordan el mundo de la infancia y destacan por su capacidad para documentar la intimidad con honestidad técnica, reafirmando su papel como cronista esencial de la realidad humana.

Sede Afundación (Policarpo Sanz, 24-26). De lunes a sábado, de 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 16 de mayo.

«Os últimos marqueses. Historia do Pazo de Castrelos, 1896-1934»

La exposición, que conmemora el centenario de la donación del pazo de Castrelos a la ciudad de Vigo, reúne 150 piezas con las que se pretende reconstruir la historia del edificio y de quienes habitaron en él.

Museo Quiñones de León (Castrelos), de martes a viernes, de 10.00 a 14.00 horas (también miércoles y jueves de 17.00 a 20.00 horas); sábados, de 17.00 a 20.00 horas; domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas. Hasta el 4 de octubre.

«Ramón Otero Pedrayo. 1888-1976»

La muestra, organizada por la Fundación Penzol con motivo del Año Oteriano, cuenta con una serie de paneles en torno a la figura de Otero Pedrayo, así como con primeras ediciones de sus obras. También se exhibe correspondencia del autor con otros intelectuales como Vicente Risco, Castelao, Alexandre Bóveda o Álvaro Cunqueiro, manuscritos y documentación personal del escritor.

Casa Galega da Cultura (Princesa, 2). De lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas; sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas; y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 14 de junio.

«Abellas. O zunido que sostén a vida»

La muestra, organizada por Naturnova en colaboración con la Agrupación Apícola de Galicia, invita a descubrir la compleja sociedad de las abejas y la fascinante vida dentro de la colmena a través de fotografías, ejemplares de abejas y piezas audiovisuales.

Sede Afundación (Policarpo Sanz, 24-26). Sábados, de 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 30 de mayo.

«Espantallos»

Proyecto en el que Manuel Sendón profundiza en el motivo del espantapájaros. Ofrece historias que podrían funcionar como metáfora de la situación del campo gallego.

Fundación Laxeiro (Policarpo Sanz, 15 3º). De lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (martes y jueves, también de 12 a 14.00); sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 10 de mayo.

«Un país ilustrado»

Un proyecto expositivo que pone el foco en el protagonismo y relevancia de los diseñadores que trabajaron en la Editorial Galaxia a lo largo de sus 75 años de historia. El propósito es traer al primero plano la labor de diseño e imagen de la editorial a través de una muestra de las cubiertas de Galaxia, organizadas según criterios cronológicos y temáticos.

MARCO (Príncipe, 54). De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 17 de mayo.

«Cinco capas de pintura»

Serie fotográfica de Carmen Suárez Marcos integrada por 15 autorretratos en los que la imagen se encuentra distorsionada por el maquillaje, la máscara.

Casa Galega da Cultura (Princesa, 2). De lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas; sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas; y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 10 de mayo.

«Vigo, luz e cor»

Reúne pinturas de José María Barreiro que representan escenas circenses, músicos, bodegones y paisajes urbanos, así como composiciones relacionadas con el mar y los viajes. También se exhibe el motivo de la ventana, entendido como símbolo de conexión entre el mundo interior y el exterior del artista.

Casa das Artes (Policarpo Sanz, 15), de lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (martes y jueves, también de 11 a 14.00); sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 10 de mayo.