Semen Up: regreso a los orígenes

Una de las bandas más recordadas de la movida viguesa de los años 80, Semen Up, vuelve a reunirse sobre los escenarios para celebrar el 40 aniversario de su creación con un concierto muy especial que tendrá lugar, mañana sábado, a las 20:30 horas, en el Teatro Afundación de Vigo.

Liderada por Alberto Comesaña, y precedente directo del exitoso dúo Amistades Peligrosas, la banda regresa con su formación original para ofrecer una cita única que recupera el espíritu irreverente, provocador y festivo que definió una etapa clave de la música en Vigo.

Aunque su trayectoria fue relativamente breve, Semen Up dejó una huella imborrable en el pop español de los años 80, convirtiéndose en un grupo de culto dentro de la escena gallega y nacional.

Durante el concierto, el público podrá volver a escuchar en directo algunos de los temas más emblemáticos del grupo, como «Lo estás haciendo muy bien», su mayor éxito, o «Bendita seas», canciones que marcaron a toda una generación y siguen formando parte de la memoria colectiva.

Cartel del conciertoen el Teatro Afundación. / FdV

Este concierto aniversario será una oportunidad única para revivir una parte fundamental de la historia musical de Vigo, en una noche cargada de nostalgia, celebración y reencuentro con el público. Semen Up publicó cinco álbumes entre los años 1985 y 1989, amén de un recopilatorio.

Duración

El concierto tendrá una duración de hora y media y será un repaso a la historia de la banda, pero también a la de la movida de Vigo, el movimiento cultural que puso a la ciudad olívica a la vanguardia de la música española en los años 80. Habrá tiempo, durante el concierto, para recordar y homenajear a algunos de los artífices y personas vinculadas a la movida como Germán Coppini, Bibiano Morón o el recientemente fallecido periodista y escritor Fernando Franco.

Además, la banda soul rock viguesa Broken Peach también participará en el concierto.