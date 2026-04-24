Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este viernes 24 de abril de 2026 en Vigo:

Una mirada optimista al futuro en Club FARO con María Álvarez

En la charla-coloquio «Hijos del optimismo. Retos de hoy, esperanza de mañana», la empresaria y activista María Álvarez aborda para Club FARO los cambios que están reordenando el trabajo, la identidad y la vida común. Presenta: Belén Varela, experta en Organización y Personas.

MARCO - Galería A3 (Príncipe, 54) , a las 20.00 h. Acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar aforo (150 personas).

Actos

Proyección del encuentro Rueda Academia de Cine

Aitor Arregi presenta su filme «Maspalomas» con una proyección seguida de un coloquio con los asistentes. Por la mañana, a las 13.00 horas, el cineasta mantendrá un encuentro con alumnos de la ESAD.

MARCO (Príncipe, 54), a las 18.00 horas.

Coloquio de narradores

«Por que escribimos? Por que lemos? Por que amamos os libros?». Los escritores Pedro Feijoo, Guada Guerra y An Alfaya abordan estas cuestiones en un encuentro moderado por Francisco Castro. La ilustradora Kristina Sabaite realizará una obra pictórica en directo.

Casa Galega da Cultura (Praza da Princesa, 2), a las 20.00 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

Nueva exposición

Acto de inauguración de la muestra «Serigrafía galega 1971. Tributo aos irmáns Álvarez Blázquez». Intervienen Alba Pardo, profesora de Serigrafía artística de la EMAO; Darío Basso, profesor de Pintura; y Carme Varela, secretaria de la Asociación Legado Activo Beiras Cal

Escola Municipal de Artes e Oficios (Espazo EMAO), a las 19.30 horas.

Minervigo

El 23.º Salón de Minerales, Fósiles y Gemas reúne a 23 expositores que exhibirán más de 20.000 piezas. Entre los principales reclamos de esta edición se encuentran un depósito de combustible de la estación espacial soviética Salyut 7, cuyos restos cayeron sobre Argentina en 1991, una mandíbula de megalodón de dos metros y medio o meteoritos procedentes de Marte o de la Luna.

Tinglado del Puerto, de 10.30 a 14.00 y de 17.00 a 21 horas. Entrada gratuita.

Galiexpo Motorshow

Cien empresas y profesionales del sector se dan cita en este salón que se ha consolidado como uno de los grandes escaparates del motor. Además de la zona de exposición, el evento contará con exhibiciones de drift indoor, concentraciones de coches y motos, zona de ‘gaming’ virtual, actuaciones musicales...

Instituto Ferial de Vigo (Ifevi), de 11.00 a 20.30 horas. Entradas: 12 euros (adultos), 10 euros (niños de 7 a 12 años). Acceso gratuito para niños menores de 7 años.

Festa Gastronómica dos Callos

Además de la degustación, habrá un concierto a cargo del grupo de rock The Followings, a las 22.30 horas. Organiza: Asociación Cultural do Salvador de Teis.

Parque da Riouxa (Teis), a partir de las 19.00 horas.

25 aniversario Libros para Soñar

Fiesta en torno al libro infantil con la participación de la autora Olalla González, o ilustrar Marc Taeger, el músico Paco Nogueiras, la narradora Bea Campos y la educadora Zeltia Pino.

Libros para Soñar (Triunfo, 1), a partir de las 18.00 horas.

Cuentacuentos

La importancia de pasar tiempo de calidad con nuestros seres queridos es el tema central del espectáculo de cuentacuentos «¿Quién robó el tiempo?», a cargo de Isabel Porto.

Librería de El Corte Inglés (planta 5ª), a las 18.00 horas. Inscripciones en eventosvigo@elcorteingles.es.

Presentación de libro

Rosiña Carpintero Martínez presenta su libro «Rosiliencia».

Hotel NH Collection (García Barbón, 17), a las 19.00 horas.

Encuentro literario

El escritor y sindicalista Antolín Alcántara Álvarez presenta su libro «En memoria da nosa infancia». En el acto intervendrá también el editor Xabier Romero.

CCAR de Valladares, a las 20.00 horas.

Teatro / Danza

«Nove espellos»

Óscar Cobos Compañía de Danza ofrece un espectáculo en el que se recrea un viaje por el multiverso del yo-no-consciente, un espacio donde el todo y la nada son lo mismo.

Auditorio del Concello (Praza do Rei, 1), a las 20.00 horas. Entradas: 10 euros

«Un sublime error»

‘Performance’ de Needcompany que forma parte de la programación del XXII Festival Isto Ferve. El actor Gonzalo Cunill pone en escena un texto de Jan Lawers que aborda el tema de la amistad como inspiración artística.

Teatro Ensalle (Chile, 15), a las 20.00 horas.

«Memorias de Lavadores»

Función de teatro de improvisación en la que el público comparte historias que son interpretadas sobre el escenario por la compañía Teatro Playback.

AVCD de Lavadores (Ramón Nieto, 302), a las 20.00 horas. Entrada inversa.

«Récit(s) d’un éffondrement: Ruir»

Espectáculo íntegramente en francés inspirado en la obra de Jean Paul Sartre «A puerta cerrada». El texto, que nace de un ejercicio de escritura colectiva, se centra en una conversación improbable entre dos jóvenes encargados de recibir a los recién llegados al infierno.

Teatro Permanente (Abeleira Menéndez, 7), a las 20.00 horas. Entrada libre hasta completar el aforo.

«Amatomía. Volumen 1: disección poética»

Violeta Violen ofrece un espectáculo de artes escénicas que entrelaza poesía, teatro, música en directo y proyecciones audiovisuales.

A Morada (Enrique X. Macías, 6), a las 19.30 horas. Entrada gratuita.

«De amor, sexo e morte»

Sesión de cuentos para adultos a cargo de Cris de Caldas. Ciclo «Contos Dakí».

Biblioteca Municipal Xosé Neira Vilas (Martínez Garrido, 21), a las 19.30 horas.

Música

El Arrebato

El cantautor, con una trayectoria de 25 años sobre los escenarios, presenta su último álbum, «El viaje inesperado», en un concierto de sonoridades pop fusionadas con la rumba y el flamenco.

Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13), a las 20.30 horas. Entradas: desde 38,66 euros.

Hydra Fest

Seis grupos emergentes presentan sus propuestas esta noche y mañana. Hoy actúan: Dr. Manassas, Los Suzukas y Luis Moro & Tribeca's Band.

Masterclub (Urzáiz, 1), a las 21.00 horas. Entradas: 15 euros (un día) o 25 euros (bono de dos días).

White Coven

La banda zaragozana ofrece temas propios y ‘covers’ de rock de los 60 y 70.

Supersonic (Fermín Penzol, 6), a las 21.00 horas. Entradas: 8 euros.

Borja Picó

Concierto en acústico del cantautor, que presenta su nuevo disco, «Payaso triste».

Café Uf (Pracer, 19), a las 21.00 horas. Entradas: 10,20 euros (entradium.com).

Tony’s Pianno

Clásicos del pop y el soul a cargo de Antonio López «Monano» (piano) y Toño López (voz).

A Casa de Arriba (Martín Códax, 23), a las 21.00 horas.

Esmorga Blues

Versiones de blues, rock, funk y soul.

La Pecera (Pizarro, 35), a las 21.30 horas. Entradas: 8 euros.

Pa Ti Na Má

Tardeo en la playa.

Chiringuito de Samil, a las 19.00 horas.

Exposiciones

«Fráxil, fácil, núbil. 40 debuxos de Francisco Miguel»

La muestra reúne dibujos del artista, asesinado al inicio de la Guerra Civil, creados entre 1925 y 1929 en Galicia, Madrid, Cuba y México. La gran protagonista de las obras es la mujer del pintor, Syra Alonso, su compañera de aventura artística y custodia de su memoria tras su desaparición.

Pinacoteca Fernández del Riego (Abeleira Menéndez 8). De martes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (miércoles y viernes también de 11.00 a 14.00 horas). Sábados de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Domingos y festivos de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 27 de septiembre.

«Raíz cuadrada de erre»

Exposición de Isaac Pérez Vicente, donde lo infraordinario es potencialmente extrordinario. Comisariada por Ángel Cerviño, se trata de una muestra incluida entre los eventos del congreso internacional de escrituras potenciales (lo ordinario y lo infraordinario).

SVT, Espacio de Arte Sirvent (Gran Vía, 129), de lunes a viernes, de 09.30 a 13.30 y de 16.30 a 20.00 horas; sábados, de 10.00 a 13.30 horas. Hasta el 4 de julio

«Elisa Abalo: medio século de pintura»

La muestra incluye una selección de obras de la artista que abordan el mundo de la infancia y destacan por su capacidad para documentar la intimidad con honestidad técnica, reafirmando su papel como cronista esencial de la realidad humana.

Sede Afundación (Policarpo Sanz, 24-26). De lunes a sábado, de 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 16 de mayo.

«Os últimos marqueses. Historia do Pazo de Castrelos, 1896-1934»

La exposición, que conmemora el centenario de la donación del pazo de Castrelos a la ciudad de Vigo, reúne 150 piezas con las que se pretende reconstruir la historia del edificio y de quienes habitaron en él.

Museo Quiñones de León (Castrelos), de martes a viernes, de 10.00 a 14.00 horas (también miércoles y jueves de 17.00 a 20.00 horas); sábados, de 17.00 a 20.00 horas; domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas. Hasta el 4 de octubre.

«Ramón Otero Pedrayo. 1888-1976»

La muestra, organizada por la Fundación Penzol con motivo del Año Oteriano, cuenta con una serie de paneles en torno a la figura de Otero Pedrayo, así como con primeras ediciones de sus obras. También se exhibe correspondencia del autor con otros intelectuales como Vicente Risco, Castelao, Alexandre Bóveda o Álvaro Cunqueiro, manuscritos y documentación personal del escritor.

Casa Galega da Cultura (Princesa, 2). De lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas; sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas; y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 14 de junio.

«Encantado, Galicia»

Acuarelas del artista tailandés Krerkkrai Songin. A través de sus pinceles, el artista rinde homenaje a la tierra que se convirtió en su nuevo hogar, transformando sus impresiones visuales de biólogo en atmósferas emocionales sobre el papel. La muestra invita al espectador a dejar de «mirar» para empezar a «contemplar» Galicia a través de ojos nuevos.

Navia Espacio de Arte (Pedra Seixa, 33). De lunes a viernes, de 10.30 a 13.30 y de 16.00 a 18.00 horas. Hasta el 30 de abril.

«Abellas. O zunido que sostén a vida»

La muestra, organizada por Naturnova en colaboración con la Agrupación Apícola de Galicia, invita a descubrir la compleja sociedad de las abejas y la fascinante vida dentro de la colmena a través de fotografías, ejemplares de abejas y piezas audiovisuales.

Sede Afundación (Policarpo Sanz, 24-26). Sábados, de 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 30 de mayo.

«Espantallos»

Proyecto en el que Manuel Sendón profundiza en el motivo del espantapájaros. Ofrece historias que podrían funcionar como metáfora de la situación del campo gallego.

Fundación Laxeiro (Policarpo Sanz, 15 3º). De lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (martes y jueves, también de 12 a 14.00); sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 10 de mayo.

«¡Madre mía! Maternidades y crías en el mundo animal»

Muestra de 45 fotografías que recogen el nacimiento, crianza y emancipación de crías de otras tantas especies animales. Organiza: Obra Social de Abanca en colaboración con la editorial Lunwerg.

Sala de exposiciones del Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13 –entrada por calle Reconquista–). De lunes a viernes, de 17.30 a 20.30 horas; sábados, de 11.00 a 14.00 y 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 20 de junio.

«Un país ilustrado»

Un proyecto expositivo que pone el foco en el protagonismo y relevancia de los diseñadores que trabajaron en la Editorial Galaxia a lo largo de sus 75 años de historia. El propósito es traer al primero plano la labor de diseño e imagen de la editorial a través de una muestra de las cubiertas de Galaxia, organizadas según criterios cronológicos y temáticos.

MARCO (Príncipe, 54). De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 17 de mayo.

«Cinco capas de pintura»

Serie fotográfica de Carmen Suárez Marcos integrada por 15 autorretratos en los que la imagen se encuentra distorsionada por el maquillaje, la máscara.

Casa Galega da Cultura (Princesa, 2). De lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas; sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas; y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 10 de mayo.

«Vigo, luz e cor»

Reúne pinturas de José María Barreiro que representan escenas circenses, músicos, bodegones y paisajes urbanos, así como composiciones relacionadas con el mar y los viajes. También se exhibe el motivo de la ventana, entendido como símbolo de conexión entre el mundo interior y el exterior del artista.

Casa das Artes (Policarpo Sanz, 15), de lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (martes y jueves, también de 11 a 14.00); sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 10 de mayo.

«Ás aforas dunha cidade estranxeira»

La fotógrafa María Meseguer ofrece, a través de una serie de instantáneas que recogen escenas aleatorias del paisaje urbano, una mirada diferente sobre la ciudad: no la de los espacios más conocidos y turísticos, sino la de los rincones donde suceden escenas inesperadas, sencillas y también cotidianas.

Évame Oroza (Subida á Costa, 5). De lunes a viernes, de 16.30 a 20.30 horas. Abierta hasta el 30 de abril.