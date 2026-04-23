Qué hacer hoy en Vigo
Agenda cultural y de ocio para el jueves 23 de abril en Vigo
Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.
Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este jueves 23 de abril de 2026 en Vigo:
Xoel López presenta «Oniria popular» en la Fnac de Vialia
La tienda Fnac del Centro Comercial Vialia-Estación de Vigo acoge hoy una cita musical con la visita del cantante Xoel López, que presenta su nuevo disco, «Oniria popular». El encuentro se enmarca en la gira con la que el músico coruñés está recorriendo distintas tiendas Fnac de España para dar a conocer las canciones de su último trabajo y compartir un acto de firma con los asistentes.
- Tienda Fnac del CC Vialia-Estación de Vigo, a las 19.00 horas
Actos
Proyección de cine
Dentro del Programa Rueda de la Academia de Cine, proyección del filme francés «Miséricorde» (2024), con coloquio posterior con Alain Guiraudie.
- Auditorio Municipal del Concello (Praza do Rei 1), a las 19.00 horas.
Presentación de libro
La escritora Amara Castro firmará su último libro «Hasta siempre, Malena Giestal», premio Letrame Mejor Novela Romántica y premio Talento.
- Librería (planta 5ª) de El Corte Inglés de Vigo, a las 18.00 horas.
«El enigma de otro mundo»
Juego en vivo rodeado de mucho misterio, inspirado en «The Thing», donde los organizadores apuntan que «va a hacer mucho frío».
- Café Uf (calle Pracer, 19), a las 19.00 horas.
Presentación de libro
Lanzamento de «Odias a poesía», unha antoloxía da escritora galega María Lado, publicada recentemente polo selo LuscoFusco da Editorial Elvira. A autora estará acompañada neste acto pola actriz Orisel Gaspar, os músicos Pedro Román e Xavier Bértolo, así como polo editor Xabier Romero, nunha proposta que combinará palabra, música e interpretación arredor da súa obra poética.
- Sede de Évame Oroza (Subida á Costa, 5), a las 20.30 horas.
Presentación de libro
Encuentro literario y presentación del libro de relatos «Somos o que imaxinamos», del biólogo marino Alberto González-Garcés, que estará acompañado en el acto por Javier Esteban González Vázquez, del equipo directico de las Aulas de Formación Aberta de la Uvigo.
- Salón de actos de la Facultad de Comercio de la UVigo (Torrecedeira, 105), a las 11.30 horas.
Centenario do Día do Libro Vigo 2026
Primera de las tres jornadas de actividades municipales para conmemorar esta efeméride secular.
- A las 11.30 horas, actividades con escolares en la plaza de Compostela; y, a las 17.30, lectura pública de textos literarios en el mismo lugar.
Presentación de libro
Acto del Ateneo Atlántico para presentar «Recuperando as voces da marxe da historia», de Alba Rodríguez Saavedra, sobre las mujeres rurales gallegas en la obra de Ruth Matilda Anderson. La autora será presentada por Claudia Morán.
- Espacio Ateneo Atlántico (Hernán Cortés, 28), a las 19.30 horas.
Presentación de libro
Lanzamiento del volumen «Álbum fotográfico, Vigo: 1936», de Xoán Carlos Abad.
- Salón de actos del Instituto de Estudios Vigueses (Cánovas del Castillo, 2, 2º), a las 19.30 horas.
Vigro Avierto
Edición especial «crossover» con Feroz Comedy Club de A Coruña.
- Sala Supersonic (Fermín Penzol, 6), a las 21.00 horas.
Presentaciones editoriales en en el congreso Maricorners
Dentro del quinto Congreso Internacional de Estudios Interdisciplinares LGTBIA+ y Queer, lanzamiento de los trabajos de Ártemis López, Sara Engra, Nacho Esteban, Irene Blanco, LucasPlatero, José Antonio Langarita, Teresa Gispert, Jorge Remacha, Alba M. Gálvez, Joi Pineda, Fernando Domènech y Gonza M. Fontán.
- Escola Municipal de Artes y Oficios (García Barbón, 5), desde las 19.30 a pasadas las 21.00 horas.
Exposiciones
«Raíz cuadrada de erre»
Exposición de Isaac Pérez Vicente, donde lo infraordinario es potencialmente extrordinario. Comisariada por Ángel Cerviño, se trata de una muestra incluida entre los eventos del Congreso internacional de escrituras potenciales (lo ordinario y lo infraordinario).
- SVT, Espacio de Arte Sirvent (Gran Vía, 129), de lunes a viernes, de 09.30 a 13.30 y de 16.30 a 20.00 horas; sábados, de 10.00 a 13.30 horas. Hoy, inauguración a las 20.00 horas. Hasta el 25 de abril.
Música
Valentín Caamaño Quartet
Presentación del disco «All the Gods».
- Café Vitruvia (Reconquistra, 7), a las 20.30 horas. Entradas: 16 euros.
MonoLelo
En concierto.
- Casa de Arriba (Martín Códax, 23), a las 21.30 horas. Entrada: 5 euros.
Fiesta 30 años del Ícaro
Celebración con música, monólogos y sorteos (camiseta firmada por la plantilla del Celta y 1.200 euros en premios).
- Ícaro Pub (Pintor Colmeiro, 3), desde las 20.00 horas.
El Jose
Concierto.
- La Pecera (Pizarro, 35), a las 21.00 horas. Entradas: www.eljose.es
Callejo
Concierto del productor vigués Adrián Callejo.
- La Fábrica de Chocolate (Rogelio Abalde, 22), a las 22.00 horas. Entradas en Woutick
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