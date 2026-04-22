Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este miércoles 22 de abril de 2026 en Vigo:

«Christine de Pizan, la primera escritora de la Edad Media», hoy, en el Club FARO

Nieves Corte, profesora en la UCM y letrada del Tribunal Constitucional, profundizará hoy sobre la figura de «Christine de Pizan, la primera escritora de la Edad Media». La presentación correrá a cargo de la periodista Iria Carregal.

Salón de actos del MARCO (Príncipe, 54), a las 20.00 horas. Acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar el aforo.

Actos

Proxección de «Decorado», no ciclo «A lingua galega no cinema»

Proxección da longametraxe de animación «Decorado», sobre a crisis existencial dun ratón adulto atrapado nunha vida absurda. Intervén a directora do filme Pamela Poltronieri, nun encontro moderado por Simone Saibane.

Auditorio do Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia(Edificio Cambón, rúa Oliva 3), ás 19.00 horas.

Presentación de libro

Lanzamento do libro «Agora non é antes, ideas para unha revolución tranquila», de Antón Baamonde, coa presenza do autor, acompañado de Manolo Bragado, Xavier Martínez Covas e Teresa Táboas. Organiza: Ateneo Atlántico.

Biblioteca da Escola Municipal de Artes e Oficios (García Barbón, 5), ás 19.30 horas.

Tardes no museo

Taller de batik para adultos.

Pinacoteca Francisco Fernández del Riego, a las 18.00 horas. Con reserva previa.

Música

Real Filharmonía de Galicia

Concierto organizado por la Sociedad Filarmónica de Vigo.

Teatro Afundación de Vigo, 20.00 horas. Entradas: desde 13,30 euros.

«VI Percusión Fest»

Concierto a cargo de los alumnos de percusión del Conservatorio Profesional de Música de Vigo y del Conservatorio Profesional de Pontevedra.

Auditorio David Russell del Conservatorio Superior de Música (Felipe Prósperi, 3), a las 20.00 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

Drag King Maricorners

Bingo musical en el arranque del 5.º Congreso Internacional de Estudios Interdisciplinares LGTBIA+ y Queer.

La Fábrica de Chocolate (Rogelio Abalde, 22), a las 21.00 horas. Entrada libre.

Exposiciones

«Fráxil, fácil, núbil. 40 debuxos de Francisco Miguel»

Muestra con obras del artista, asesinado al inicio de la Guerra Civil, de entre 1925 y 1929 en Galicia, Madrid, Cuba y México. La gran protagonista de las obras es la mujer del pintor, Syra Alonso, su compañera de aventura artística y custodia de su memoria.

Pinacoteca Fernández del Riego (Abeleira Menéndez 8). De martes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (miércoles y viernes también de 11.00 a 14.00 horas). Sábados de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Domingos y festivos de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 27 de septiembre.

«Espantallos»

Manuel Sendón profundiza en el motivo del espantapájaros.

Fundación Laxeiro (Policarpo Sanz, 15 3º). De lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (martes y jueves, también de 12 a 14.00); sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 10 de mayo.

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