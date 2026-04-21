PLANES FIN DE SEMANA
Vigo organiza visitas guiadas gratis a los jardines históricos del Pazo Quiñones de León este domingo
Las plazas son limitadas y las inscripciones están ya abiertas
Conmemora el Día Europeo de Jardines Históricos
El Concello de Vigo organiza este domingo 26 de abril una jornada de puertas abiertas con visitas guiadas gratuitas al jardín histórico del Museo Pazo Quiñones de León, en el marco de la celebración del Día Europeo de los Jardines Históricos. La actividad contempla ocho turnos de una hora, con grupos de hasta 25 personas y requiere inscripción previa a través del 010.
Según la información difundida por el Concello, estas visitas permitirán acercar al público la historia y las singularidades de estos jardines, así como su valor social, artístico y patrimonial. El conjunto paisajístico del Pazo Quiñones de León está incluido en la ruta europea de jardines históricos.
Las visitas guiadas y gratis a los jardines del Pazo Quiñones de León se desarrollarán en horario de mañana, de 10.00 a 14.00 horas; y de tarde, de 17.00 a 21.00 horas, con pases a las 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 17.00, 18.00, 19.00 y 20.00 horas, todos ellos con una duración aproximada de una hora.
El jardín forma parte del conjunto del Pazo-Museo Quiñones de León, enclavado en Castrelos, uno de los espacios patrimoniales más emblemáticos de la ciudad.
El recinto ajardinado está considerado un jardín histórico y se estructura en varios sectores diferenciados, entre ellos el jardín de acceso, la rosaleda, el jardín francés, el jardín inglés (o «pradera del té»), la solana al fondo y el bosque.
El jardín histórico del Pazo de Castrelos data de finales del siglo XIX , la realización de su diseño fue ordenado por el Marqués de Alcedo y María de los Milagros Elduayen VIII marquesa de Valladares. Su localización es adyacente al pazo, sobre un terreno de labranza prominente, aunque no el más elevado de todo el predio.
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