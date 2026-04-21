Qué hacer hoy en Vigo
Agenda cultural y de ocio para el martes 21 de abril en Vigo
Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.
Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este martes 21 de abril de 2026 en Vigo:
11.º Ciclo Cine & Ópera de Amigos de la Ópera
La tercera proyección del ciclo ofrece la oportunidad de ver el filme «La mujer de Tchaikovsky» (Rusia, 2022), de Kirill Serebrennikov. La película aborda la historia de Antonina Miliukova, una joven brillante de buena posición casada con el compositor Tchaikovsky. Su amor por él se transforma en una obsesión que la llevará a enfrentarse a un profundo rechazo.
- Auditorio del Concello (Praza do Rei, 1), a las 19.00 horas. Entrada libre hasta completar aforo.
Actos
Publicación de arte
Presentación del libro de artista «Código Cupim» de Fernando Casás. Con la intervención del artista, acompañado por el poeta José María Álvarez Cáccamo, y las actuaciones de la actriz Xela Marx y los músicos Carlos Enrique Pérez (piano) y Daniel Pérez Torres (flauta). Presentan: Miguel Fernández Cid, director del MARCO, y Paula Cabaleiro, comisaria.
- MARCO (Príncipe, 54), a las 19.00 horas.
Visita guiada a la exposición «Espantallos 2012-2025»
El fotógrafo e historiador Manuel Sendón ofrece una visita comentada a su exposición. Organiza: Ateneo Atlántico.
- Casa das Artes (Policarpo Sanz, 15), a las 19.30 horas. Actividad gratuita (inscripción previa en actividades@ateneoatlantico.gal).
Presentación de libro
Se presenta la obra «Syra Alonso. Diarios (1938-1945)». Intervienen: Ramón Nicolás, docente y escritor; Celso López Pazos, miembro de Asemblea Republicana; Carmen Rodeja, de la Asociación para a Recuperación da Memoria Histórica; y Henrique Alvarellos, editor.
- Librouro (Eduardo Iglesias, 12), a las 20.00 horas.
Club de lectura
Sesión en torno a la obra del escritor mexicano Carlos Fuentes.
- RioLagares (Falperra, 16), a las 19.30 horas.
Taller infantil
Propuesta de elaboración de flores de primavera.
- Vigo Exporta (CC Vialia Estación), a las 17.30 horas.
Música
«Archés: a busca da orixe»
Concierto a cargo de los alumnos de percusión del Conservatorio Profesional de Música de Vigo.
- Auditorio David Russell del Conservatorio Superior de Música (Felipe Prósperi, 3), a las 20.00 horas. Entrada libre hasta completar aforo.
MAG Trío
El directo del conjunto de jazz integrado por Ana Luísa (voz), Marco Coelho (guitarra) y Gonçalo Sarmento (contrabajo) dará paso a una jam session.
- A Casa de Arriba (Martín Códax, 23), a las 21.30 horas. Entradas: 6 euros.
Mike Cobb
El músico neoyorquino actúa acompañado por Óscar Avendaño (bajo) y Andrés Cunha (batería)
- La Pecera (Pizarro, 35), a las 21.00 horas. Entradas: 10 euros.
Exposiciones
«Fráxil, fácil, núbil. 40 debuxos de Francisco Miguel»
La muestra reúne dibujos del artista, asesinado al inicio de la Guerra Civil, creados entre 1925 y 1929 en Galicia, Madrid, Cuba y México. La gran protagonista de las obras es la mujer del pintor, Syra Alonso, su compañera de aventura artística y custodia de su memoria tras su desaparición.
- Pinacoteca Fernández del Riego (Abeleira Menéndez 8). De martes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (miércoles y viernes también de 11.00 a 14.00 horas). Sábados de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Domingos y festivos de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 27 de septiembre.
«Elisa Abalo: medio século de pintura»
La muestra incluye una selección de obras de la artista que abordan el mundo de la infancia y destacan por su capacidad para documentar la intimidad con honestidad técnica, reafirmando su papel como cronista esencial de la realidad humana.
- Sede Afundación (Policarpo Sanz, 24-26). De lunes a sábado, de 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 16 de mayo.
«Vigo, luz e cor»
Reúne pinturas de José María Barreiro que representan escenas circenses, músicos, bodegones y paisajes urbanos, así como composiciones relacionadas con el mar y los viajes. También se exhibe el motivo de la ventana, entendido como símbolo de conexión entre el mundo interior y el exterior del artista.
- Casa das Artes (Policarpo Sanz, 15), de lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (martes y jueves, también de 11 a 14.00); sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 10 de mayo.
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