Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este domingo 19 de abril en Vigo:

Música

Tor + Grupo Legar

Música tradicional, dentro del decimocuarto Memorial Nazario González, «Monexas».

Auditorio del CVC de Valladares, a las 19.30 horas.

XXII Encontro folclórico

O Auditorio de San Miguel de Oia acolle o XXII Encontro Folclórico da Agrupación de Centros Deportivos e Culturais de Vigo, que contará coa participación dos grupos Airiños do Coto, Andarela e A Buxaina.

Auditorio da Asociación de Veciños de San Miguel de Oia, ás 18.30 horas.

VIII Festival de gaitas

Octava edición do Festival de gaitas, con la actuación de la Banda de gaitas de Herville de la A.C.S. de Herville, el grupo folclórico Os Ventos de Comesaña y la Banda de gaitas Cotogrande del C.C.R.Cabral.

Centro Cultural Recreativo de Cabral, ás 18.30 horas. Entrada libre.

XX Festival de Habaneras e Polifonía de Acopovi

Con la actuación de las corales Vivacce, Val do Fragoso, Perla do Atlántico, Ondas da Ría de Moaña, Cantos de Liberdade y CVC Valladares..

Teatro Afundación (García Barbón), a las 18.00 horas.

Los lunes al sol

Concierto al borde del mar.

Chiringuito de Samil, a las 19.00 horas.

Actos

Mercadillo en Canido

Mercado de antigüedades, con toda suerte de ropas, vinilos, muebles y artículos «vintage», entre otros.

Casa de la Abuela (calle Zapateira 8, Canido), de 11.00 a 13.00 horas.

Teatro

«O libro da selva»

Espectáculo de la Compañía Ártika.

Sala Ártika (Beiramar 113), a las 18.00 horas.

«Tiempo muerto»

De Rubén Ramos Nogueira, dentro del XXII Festival Isto Ferve 2026

Teatro Ensalle (Chile 15), a las 20.00 horas.

«Tavole»

Espectáculo de Zirko Tsosko.

Auditorio Municipal del Concello (Praza do Rei 1), a las 18.00 horas. Entradas a 5 euros.

«perMUTAcións»

Espectáculo de Marta Riera.

En MUTA (Joaquín Loriga 9), a las 12.00 horas. Entradas: 21 euros

Exposiciones

«Os últimos marqueses. Historia do Pazo de Castrelos, 1896-1934»

La exposición, que conmemora el centenario de la donación del pazo a la ciudad de Vigo, reúne 150 piezas con las que se pretende reconstruir la historia del edificio y de quienes habitaron en él.

Museo Quiñones de León (Castrelos), de martes a viernes, de 10.00 a 14.00 horas (también miércoles y jueves de 17.00 a 20.00 horas); sábados, de 17.00 a 20.00 horas; domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas

«Ramón Otero Pedrayo. 1888-1976»

La muestra, organizada por la Fundación Penzol con motivo del Año Oteriano, cuenta con una serie de paneles en torno a la figura de Otero Pedrayo, así como con primeras ediciones de sus obras.