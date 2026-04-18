Qué hacer hoy en Vigo
Agenda cultural y de ocio para el sábado 18 de abril en Vigo
Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.
Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este sábado 18 de abril de 2026 en Vigo:
Xía y Ana Belén, de concierto en el Compass
Cantante y pianista han fusionado sus estudios en interpretación clásica, moderna y arte dramático en una actuación acústica que integra música de Coldplay, The Police, Queen, Olivia Rodrigo o Serrat, entre otros. Compass acoge en su sala el efecto de esta música en su formato más íntimo y desde la calidad acústica de un piano de cola envolvente y una voz exquisita.
- En Compass (Taboada Leal 17), a las 19.30 horas. De 10 a 13 euros.
Actos
Homenaje a Rubén Berto Covelo en A Pola
Jornada dedicada a la artesanía gallega que rendirá homenaje a este investigador y divulgador artístico, fallecido el 20 de abril de 2023, el mismo día en que cumplía 44 años. Un evento que contará con demostraciones, talleres y venta de artesanía, cerámica y cestería. Habrá también juegos tradicionales para el público infantil y un concierto de Mario San Miguel a media tarde.
- En A Pola (Paseo de Alfonso XII, número 7), desde las 13.00 horas, con la actuación de Mario a las 18.00.
«Las guardianas del ritmo» (‘Idols!, la revolución del k-pop’)
Una revolución, un fenómeno de masas, un musical para que niños y mayores no se muevan (o sí, mucho) de sus asientos. El fenómeno cultural surcoreano lo embarga todo y a todos.
- En el Auditorio Mar de Vigo (Beiramar 59), con sesiones a las 12.30, 17.00 y 19.30 horas. Desde 18.00 a 24.00 euros.
Presentación de libro
Lanzamiento al público del libro de Silvia de Pablos «El aquelarre de Sálvora», en una presentación que correrá a cargo de la propia autora y que contará con la introducción de Mar Amarelo.
- Librouro (Eduardo Iglesias 12), a las 20.00 horas.
Cuentacuentos «Princesses also have stinky feet»
Una princesita hace de todo, como todas las niñas: va a la escuela, disfruta con su familia y juega en el jardín. Pero también tiene los pies apestosos, como la mayoría de las niñas.
- Librería de El Corte Inglés (planta 5ª), a las 12.00 horas. Plazas limitadas hasta completar aforo. Las inscripciones se pueden realizar enviando un correo a eventosvigo@elcorteingles.es
«Por boca de muller», dentro de la «XII Mostra de oralidade»
A narradora Alba de Vales, con «Contos aredor de nós», será la protagonista de la velada.
- Auditorio del Centro Veciñal e Cultural de Valladares, a las 20.00 horas.
Mercado de artesanía
Cuarto aniversario del mercado de artesanía y segunda mano de A Morada, con talleres y música todo el día.
- Sede de A Morada (Enrique X. Macías 6), desde las 12.00 horas y hasta pasadas las 19.00 horas. Entrada de balde.
Mona, mercado de arte
Cuarenta creadores participan hasta este sábado en este mercado de arte y creatividad en el que se dan cita disciplinas como la ilustración, la bisutería artesanal, la pintura, las impresiones 3D, la ropa sostenible, la cerámica, el manga, las velas aromáticas...
- En el Centro Comercial Gran Vía (planta 0), de 11.30 a 20.30 horas.
Música
Tributo a Lee Morgan
Concierto de homenaje al trompetista, con Gabriel Salto, Guillermo Guerrero, Juan Guerrero y Juan Alonso.
- La Galeriajazz (Ronda Don Bosco 21, bajo), a las 21.00 horas. Entradas: 7 euros.
Soullads Project
Concierto de neosoul fusión.
- La Pecera (Pizarro 35), a las 21.30 horas. Entradas: 10 euros.
«Adoro Te»
Una experiencia sinfónica y espiritual, con Fran Vicéntez (voz), Leisbert A. Moreno (organista), Edgar Dutary (tuba) y el coro Voces Graves de Vigo .
- Basílica de Santa María, a las 20.00 horas.
Ateneo Musical de Bembrive
Concierto 30 aniversario.
- CC Helios de Bembrive, 19.00 h.
Terápia de grupo
Concierto.
- Chiringuito Samil, 19.00 horas.
Monteferro
Concierto.
- Chiringuito de La Fuente, 18.00 h.
Vimbio
Gira del disco «Comenza o xogo»
- Sala Kominsky (Irmandiños 3), a las 21.00 horas. Desde los 8.00 euros.
Homenaje a A-Ha
Proyección de concierto en el Oslo Spektrum (2010).
- Bar Tipo X (Real, 21), a partir de las 21.00 horas.
Teatro
«El olvido»
Montaje teatral.
- Centro Cultural Rueiro (Coia), a las 20.30 horas.
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