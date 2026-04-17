Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este viernes 17 de abril de 2026 en Vigo:

Marisa Castro reflexiona sobre el rol de la mujer en el rural en Club FARO

Marisa Castro, docente y divulgadora científica ofrece la conferencia «Soño de liberdade. Evolución do papel da muller da Galicia rural», tras la que entablará un coloquio con los asistentes. Presenta: Xosé González Martínes, presidente de la Fundación Peinador.

MARCO (Príncipe, 54), a las 20.00 horas. Acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar el aforo (150 personas).

Actos

Venres da EMAO

Sesión centrada en el proyecto Analogik Dreams, una iniciativa pionera que combina escultura y música y que tiene por objeto la grabación de discos en cerámica reproducibles. Presenta: Esther Quintas profesora de Cerámica de la EMAO.

Escola Municipal de Artes e Oficios (García Barbón, 5), a las 19.00 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

Apertura de exposición

«Elisa Abalo: medio século de pintura» es el título de la muestra en la que la artista presenta una selección de obras en torno a la infancia que destacan por su capacidad para documentar la intimidad con honestidad técnica, reafirmando su papel como cronista esencial de la realidad humana. Además de la pintora, el acto contará con la intervención de la crítica de arte Pilar Corredoira y Paloma Vela, coordinadora adjunta del Área de Cultura y responsable de Exposiciones de Afundación.

Sede Afundación (Policarpo Sanz, 24-26), a las 19.00 horas. Abre hasta el 16 de mayo.

Mona, mercado de arte

Cuarenta creadores participan hasta este sábado en este mercado de arte y creatividad en el que se dan cita disciplinas como la ilustración, la bisutería artesanal, la pintura, las impresiones 3D, la ropa sostenible, la cerámica, el manga, las velas aromáticas...

En el Centro Comercial Gran Vía (planta 0), de 11.30 a 20.30 horas.

Proyección-coloquio

Se exhibe la película «Sorda», de Eva Libertad. Tras la proyección tendrá lugar un coloquio con Tane González y Leví Olivares. Organiza: Federación Olívica de Asociacións de Nais e Pais de Alumnado (Foanpas).

Multicines Norte (Vía Norte, 22), a las 18.00 horas. Incripción previa en foanpas@foanpas.com o el teléfono 986298812.

Presentación de poemario

Rochi Novoa habla sobre su nuevo libro de poemas, «Versos e lúas. Poemas das criaturas máxicas de Galicia». Acompaña a la autora, la editora Vanessa Glemsel.

A Morada (Enrique X. Macías, 6), a las 19.30 horas. Entrada libre.

Lucho Mellera

El comediante argentino ofrece su espectáculo de ‘stand up’ «El unipersonal de Lucho Mellera».

Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13), a las 20.30 horas.

Teatro

«Bio Construcción»

Ibuprofeno Teatro pone en escena un montaje que propone una reflexión metafórica sobre la crisis climática y ecológica, la injusticia del sistema inmobiliario, el amor, el teatro y la estupidez humana.

Auditorio del Concello (Praza do Rei, 1), a las 20.00 horas. Entradas: 8 euros.

«Tiempo muerto»

Representación que forma parte del programa del XXII Festival Isto Ferve. Rubén Ramos Moreira ofrece una pieza teatral que reflexiona sobre la aceleración del tiempo y el ritmo de vida actual.

Teatro Ensalle (Chile, 15), a las 20.00 horas.

«O monstro de cores»

Espectáculo infantil en gallego a cargo de A Xanela do Maxín y basado en el popular libro de Anna Llenas, que propone un colorista viaje por las distintas emociones.

Teatro Salesianos (Venezuela, 3), a las 18.00 horas. Entradas: 12 euros.

Música

Melifluo

La banda, formada por miembros de Supersubmarina y Casasola, presenta su disco «Voces externas», que propone un viaje introspectivo por ritmos cercanos al pop electrónico, el rock y el trip hop.

La Fábrica de Chocolate (Rogelio Abalde, 22), a las 22.00 horas. Entradas: 15,40 euros.

Pedro Román

Ofrece el concierto «A ti, Cuba», una propuesta musical intimista en la que el artista se acompaña solo de su guitarra.

Évame Oroza (Subida á Costa, 5), a las 20.00 horas. Entrada libre.

Juan Zelada

Tintes soul, groove y una mezcla entre lo retro y lo fresco caracterizan su directo, en el que presenta su nuevo disco «Tension and release».

La Pecera (Pizarro, 35), a las 21.30 horas. Entradas: 10 euros.

Mon Dieu

Versiones de música pop-rock actual y de todos los tiempos.

Navia Vello Café (Bravo, 6 - San Pelayo de Navia), a las 22.00 horas. Entrada gratuita.

Homenaje a Culture Club

Proyección del concierto de 2016 en el Wembley Arena.

Bar Tipo X (Real, 21), a partir de las 21.00 horas.

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