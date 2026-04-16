Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este jueves 16 de abril de 2026 en Vigo:

«Mejor no decirlo», un matrimonio que decide soltarlo todo

La obra aborda el momento en que los dos miembros de un matrimonio de largo aliento se plantean decírselo todo, no callarse nada. Interpretan a ambos protagonistas dos grandes de la escena y el cine español: María Barranco e Imanol Arias. Son contadas las entradas que quedan para el espectáculo, disponibles aún en Ataquilla.com.

Teatro Afundación (Policarpo Sanz 24-26), a las 20.30 horas. Entradas desde los 17,80 euros.

Actos

Acto conmemorativo por la lucha contra el párkinson

Jornada de homenaje a las personas que luchan y lucharon contra el párkinson, convocada por la Asociación Párkinson Vigo, que desarrolla este mes el llamado «Mes del párkinson», con un amplio programa de actividades de sensibilización, apoyo y recaudación de fondos. Desde la asociación se invita a toda la ciudadanía a sumarse a las actividades programadas y a colaborar con esta causa, tanto para la visibilización de la enfermedad como para el objetivo de dotar a la entidad de un espacio adecuado y digno para la atención de las personas afectadas.

Acto de homenaje en la Praza da Estrela, a las 12.00 horas.

Círculo de lectura

Trae tu libro preferido y lee tres páginas para compartirlo con el círculo. Una actividad tan didáctica como entretenida.

En la sede del colectivo RioLagares (Falperra 16), a las 19.30 horas.

Charla reivindicativa

«Non normal tour» é un ciclo de charlas de científicos , divulgadores e activistas por España nesta semana do 13 ao 19 de abril. O obxectivo é explicar a relación entre a guerra, a crise de recursos e a catástrofe ecolóxica. Estamos fronte a un futuro incerto, mais a conclusión é clara: urxe actuar! Bruno Centelles (Instituto de Estudos Miñorans) e David Esperón (Rede para o Decrecemento) serán os poñentes en Vigo.

Sede de EU (Porta do Sol, 11 bis), ás 20.30 horas.

Encontro arredor dun libro

Acto coa presencia do autor do libro «Trauma España», David Rodríguez, na compaña do tamén escritor Manuel Veiga Taboada.

Sede da Fundación Euseino? (Rúa México 37, baixo A Esda.), ás 20.00 horas. Entrada libre.

Mona, mercado de arte

Cuarenta creadores participan hasta este sábado en este mercado de arte y creatividad en el que se dan cita disciplinas como la ilustración, la bisutería artesanal, la pintura, las impresiones 3D, la ropa sostenible, la cerámica, el manga, las velas aromáticas...

En el Centro Comercial Gran Vía (planta 0), de 11.30 a 20.30 horas.

Conciertos

João Pedro Silva pone fin a las Saxonadas del CSMV

Concierto en el Martín Códax a cargo del saxofonista João Pedro Silva, con un programa que incluye obras contemporáneas y estrenos en versión para saxofón y electrónica, reafirmando la apuesta del ciclo del Conservatorio Superiorpor la creación y la innovación sonora.

Auditorio Martín Códax del CSM de Vigo (O Castro), a las 20.00 horas.

Jam en Blue

Sesión de blues, soul y funk con la Red Duck Blues

En La Pecera (Pizarro 35), a las 21.30 horas. Entrada: 6 euros.

Homenaje a Chicago

Proyección de DVD con un concierto en vivo del mítico grupo Chicago, de junio de 2003, con éxitos de su carrera.

En el Bar Tipo X (Real 21), a partir de las 21.00 horas. Entrada libre.

agenda@farodevigo.es