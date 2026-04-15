Qué hacer hoy en Vigo
Agenda cultural y de ocio para el miércoles 15 de abril en Vigo
Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.
Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este miércoles 15 de abril de 2026 en Vigo:
Fran Alonso aborda su novela «Cáncara» en el Club FARO
El escritor ofrece la charla-coloquio «Cáncara. A detención dunga vaca, realidade ou ficción», en torno a su última novela. Presentan: Sara Vila, responsable de Comunicación de Xerais, y Teresa Cuíñas, periodista.
- MARCO (Príncipe, 54), a las 20.00 horas. Acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar aforo (150 personas).
Actos
Presentación de libro
Roberto Mera presenta su libro «Alejandro Viana. Un galego á fronte do rescate dos refuxiados republicanos». Interviene en el acto, además del autor, Rosa M. Fernández Covas.
- Asociación Veciñal Cultural e Deportiva de Lavadores (Ramón Nieto, 302), a las 19.30 horas.
Mona, mercado de arte
40 creadores participan hasta el sábado en este mercado de arte y creatividad en el que se dan cita disciplinas como la ilustración, la bisutería artesanal, pintura, impresiones 3D, ropa sostenible, cerámica, manga, velas aromáticas...
- CC Gran vía (planta 0), de 11.30 a 20.30 horas.
Nas Ondas 2026
Conferencia «El saxofón en las bandas de música profesionales y populares en Galicia en la actualidad», a cargo de Diego García Morales. Dentro del ciclo Saxornadas, que organiza el Conservatorio Superior de Música de Vigo.
- Aula Polivalente del Conservatorio Superior de Música de Vigo (Manuel Olivié, 23), a las 12.00 horas.
Cine
cinemAteneo
Proyección de la cinta iraní «Yalda, la nuit du pardon», de Massoud Bakhshi, Gran Premio del Jurado en el Festival de Sundance. Organiza: Ateneo Atlántico.
- Multicines Norte (Vía Norte, 22), a las 19.30 horas. Entradas: 4,50 euros.
Ciclo «A lingua galega no cinema»
Se proyecta la película «San Simón» (2025), de Miguel Ángel Delgado. Incluye coloquio con el director de la cinta moderado por Simone Saibene. Organiza: Universidade de Vigo.
- Auditorio de la sede del Parque Nacional das Illas Atlánticas (edificio Cambón —Oliva, 3—), a las 19.00 horas. Entrada libre hasta completar el aforo.
Exposiciones
«Un país ilustrado»
Un proyecto expositivo que pone el foco en el protagonismo y relevancia de los diseñadores que trabajaron en la Editorial Galaxia a lo largo de sus 75 años de historia. El propósito es traer al primero plano la labor de diseño e imagen de la editorial a través de una muestra de las cubiertas de Galaxia, organizadas según criterios cronológicos y temáticos.
- MARCO (Príncipe, 54). De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 17 de mayo.
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