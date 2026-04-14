Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este martes 14 de abril de 2026 en Vigo:

«Por todo lo alto»: cine en el Auditorio del Concello

Dentro del ciclo «Cine & ópera», de Amigos de la Ópera, proyección de «Por todo lo alto» (Francia, 2024), dirigido por Emmanuel Courcol. Comedia dramática que narra cómo Thibaut, famoso director de orquesta (Benjamin Lavernhe), descubre que fue adoptado y halla a su hermano Jimmy (Pierre Lottin), un obrero de cantina que toca el trombón.

Auditorio do Concello (Praza do Rei, s/n), a las 19.00 horas, entrada libre hasta completar aforo.

Actos

Presentación del libro

Presentación pública del libro de Valentín Carrera «El mundo desde abajo» merecedor del primer premio Altair de literatura de viajes. La presentación correrá a cargo del propio autor —escritor, periodista y viajero— y contará con la introducción del fotógrafo y profesor Anxo Cabada.

En Librouro(calle Eduardo Iglesias, 12), a las 20.00 horas.

Proxección documental

Actividade complementaria do Clube de Lectura #BiblioMARCO. A biblioteca-centro de documentación do museo organiza a proxección do filme documental «Cristina García Rodero. La mirada oculta» (España, 2023), dirixido por Carlota Nelson.

Salón de actos del MARCO, a las 19.00 horas. Acto abierto al público en general hasta completar aforo.

Música

RoXurFe + Jam Session

O trío RoXurFe propón unha session chea de matices, liberdade e diálogo musical, revisando temas de referentes como Johnny Griffin e Jim Hall, dúas figuras clave na evolución do jazz moderno. Un encontro onde a tradición se transforma en presente, e cada interpretación se converte nunha experiencia única e irrepetible. Despois da apertura da sesión e dun breve intervalo darase paso á Jam Session.

A Casa de Arriba (Velázquez Moreno, 27), a las 21.30 horas. Entrada: 6 euros.

«Transcripción para saxofón e piano»

El ciclo de saxofón, Saxornadas, comienza hoy con el concierto «Transcripción para saxofón e piano», un recital protagonizado por el alumnado del Aula de Saxofón, que estarán acompañados por el pianista e impulsor del proyecto Pablo Rodríguez. Interpretarán obras de compositores como Schubert, Brahms o Mendelssohn adaptadas a los distintos miembros de la familia del instrumento.

Auditorio Martín Códax del CSM Vigo, a las 20.00 horas.

Ak’chamel

Grupo estadounidense, texano para más señas, que se ha forjado una sólida reputación como proyecto escénico cautivador. Luciendo trajes de pesadilla y participando en rituales alucinantes, su singular sonido, que combina psicodelia desértica, chamanismo postapocalíptico y folk ritual lo-fi, es tan único como sus teatrales directos. Han editado alrededor de 15 cassetes, tres vinilos, varios vídeos VHS crípticos y sus reels han generado millones de visualizaciones.

La Fábrica de Chocolate Club, a las 21.30 horas. Apertura de puertas, a las 21.00. Entradas: Woutick; 16 euros en taquilla.

Exposiciones

«Os últimos marqueses. Historia do Pazo de Castrelos, 1896-1934»

La exposición, que conmemora el centenario de la donación del pazo de Castrelos a la ciudad de Vigo, reúne 150 piezas con las que se pretende reconstruir la historia del edificio y de quienes habitaron en él.

Museo Quiñones de León (Castrelos), de martes a viernes, de 10.00 a 14.00 horas (también miércoles y jueves de 17.00 a 20.00 horas); sábados, de 17.00 a 20.00 horas; domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas. Hasta el 4 de octubre.

«Ramón Otero Pedrayo. 1888-1976»

La muestra, organizada por la Fundación Penzol con motivo del Año Oteriano, cuenta con una serie de paneles en torno a la figura de Otero Pedrayo, así como con primeras ediciones de sus obras. También se exhibe correspondencia del autor con otros intelectuales como Vicente Risco, Castelao, Alexandre Bóveda o Álvaro Cunqueiro.

Casa Galega da Cultura (Princesa, 2). De lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas; sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas; y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 14 de junio.

«Encantado, Galicia»

Acuarelas del artista tailandés Krerkkrai Songin, conocido artísticamente como Kirk. La muestra invita al espectador a dejar de «mirar» para empezar a «contemplar» Galicia a través de ojos nuevos.

Navia Espacio de Arte (Pedra Seixa, 33). De lunes a viernes, de 10.30 a 13.30 y de 16.00 a 18.00 horas. Hasta el 30 de abril.

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