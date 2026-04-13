Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este lunes 13 de abril de 2026 en Vigo:

Emiliano Bruner explora la raíz del sufrimiento humano en Club FARO

«La maldición del hombre mono. Las raíces evolutivas del sufrimiento humano» es el título de la charla que ofrece Emiliano Bruner, investigador del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid. Presentan: Maribel del Pazo, vicerrectora de la Universidade de Vigo, y José Luis Fernández Sastre, psiquiatra y psicoterapeuta.

Salón de actos del MARCO (Príncipe, 54), a las 20.00 horas. Acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar aforo (150 personas).

Actos

Cine Clube Lumière

Segunda proyección del ciclo de abril «Abusos e desmáns». Se exhibe en versión original subtitulada el filme danés «La otra víctima» (2025), de Zinnini Elkington.

Auditorio del Concello (Praza do Rei, 1), a las 20.30 horas.

Homenaje a Xesús Alonso Montero

Xina Vega, Patricia Arias, Estro Montaña, José Gómez Alén y César Cunqueiro comparten una mesa redonda en torno a la figura del intelectual recientemente fallecido. Presentado por Luísa Abad. Organiza: Ateneo Atlántico.

Escola Municipal de Artes e Oficios (EMAO) (García Barbón, 5), a las 19.30 horas. Entrada libre.

Exposiciones

«Encantado, Galicia»

Acuarelas del artista tailandés Krerkkrai Songin, conocido artísticamente como Kirk. A través de sus pinceles, el artista rinde homenaje a Vigo, a donde llegó en 2020 como estudiante. La muestra invita al espectador a dejar de «mirar» para empezar a «contemplar» Galicia a través de ojos nuevos.

Navia Espacio de Arte (Pedra Seixa, 33). De lunes a viernes, de 10.30 a 13.30 y de 16.00 a 18.00 horas. Hasta el 30 de abril.

«Ramón Otero Pedrayo. 1888-1976»

La muestra, organizada por la Fundación Penzol con motivo del Año Oteriano, cuenta con una serie de paneles en torno a la figura de Otero Pedrayo, así como con primeras ediciones de sus obras. También se exhibe correspondencia del autor con otros intelectuales como Vicente Risco, Castelao, Alexandre Bóveda o Álvaro Cunqueiro, manuscritos y documentación personal del escritor.

Casa Galega da Cultura (Princesa, 2). De lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas; sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas; y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 14 de junio.

«Espantallos»

Proyecto en el que Manuel Sendón profundiza en el motivo del espantapájaros. Ofrece historias que podrían funcionar como metáfora de la situación del campo gallego.

Fundación Laxeiro (Policarpo Sanz, 15 3º). De lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (martes y jueves, también de 12 a 14.00); sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 10 de mayo.

«¡Madre mía! Maternidades y crías en el mundo animal»

Muestra de 45 fotografías que recogen el nacimiento, crianza y emancipación de crías de otras tantas especies animales. Organiza: Obra Social de Abanca en colaboración con la editorial Lunwerg.

Sala de exposiciones del Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13 –entrada por calle Reconquista–). De lunes a viernes, de 17.30 a 20.30 horas; sábados, de 11.00 a 14.00 y 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 20 de junio.

«Cinco capas de pintura»

Serie fotográfica de Carmen Suárez Marcos integrada por 15 autorretratos en los que la imagen se encuentra distorsionada por el maquillaje, la máscara.

Casa Galega da Cultura (Princesa, 2). De lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas; sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas; y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 10 de mayo.

«Vigo, luz e cor»

Reúne pinturas de José María Barreiro que representan escenas circenses, músicos, bodegones y paisajes urbanos, así como composiciones relacionadas con el mar y los viajes. También se exhibe el motivo de la ventana, entendido como símbolo de conexión entre el mundo interior y el exterior del artista.

Casa das Artes (Policarpo Sanz, 15), de lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (martes y jueves, también de 11 a 14.00); sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 10 de mayo.

«Ás aforas dunha cidade estranxeira»

La fotógrafa María Meseguer ofrece, a través de una serie de instantáneas que recogen escenas aleatorias del paisaje urbano, una mirada diferente sobre la ciudad: no la de los espacios más conocidos y turísticos, sino la de los rincones donde suceden escenas inesperadas, sencillas y también cotidianas.

Évame Oroza (Subida á Costa, 5). De lunes a viernes, de 16.30 a 20.30 horas. Abierta hasta el 30 de abril.

agenda@farodevigo.es