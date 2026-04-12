Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este domingo 12 de abril de 2026 en Vigo:

DJ Symphonic & Royal Film Concert Orchestra

Temas de Coldplay, Daft Punk, Queen, David Guetta o ABBA forman parte del repertorio de este singular concierto que transforma estos grandes éxitos en piezas únicas que combinan música sinfónica y electrónica. La propuesta promete una explosión de energía, emoción y diversión que permite la versatilidad de la música orquestal.

Auditorio Mar de Vigo (Beiramar, 59), a las 19.30 horas. Últimas entradas: desde 39 euros.

Actos

Talleres didácticos en Vigo Nature

Hoy, están programado un taller de pan (11.00 horas) y las actividades «Enriquecemento ambiental de lemures» y «Escape room» (17.00 horas), «Minerais» (18.00 horas); y «Plantnet» y «Planetario» (19.00 horas). Además, de 13.00 a 13.15 horas, los interesados pueden ver la alimentación de las tortugas e iguanas en el exotarium.

Vigo Nature (Praza dos Leóns-A Madroa), de 17.00 a 19.00 horas.

Mercadillo en Canido

Mercado de antigüedades con toda suerte de ropa, vinilos, muebles, artículos «vintage», entre otros muchos.

Casa de la Abuela (Zapateira, 8), de 11.00 a 13.00 horas.

Teatro

«Crisálida»

Montaje de la compañía Caramuxo Teatro. Premio María Casares 2024 al mejor espectáculo para público familiar. Recomendado para mayores de 5 años.

Auditorio del Concello (Praza do Rei, 1), a las 18.00 horas. Entradas: 5 euros.

«Frágil»

Representación del XXII Festival Isto Ferve. Teatro contemporáneo a cargo de la compañía Nómada, que define su espectáculo como una «pieza de resistencia corporal y memoria viva».

Teatro Ensalle (Chile, 15), a las 20.00 horas.

Música

20.º Festival de Habaneras e Polifonía

Organizado por Acopovi, cuenta con las actuaciones de Coral Nautilius de Comesaña, Coral Mª Nai do Bo Pastor, Coro Rociero, Coral San Mamede de Zamáns, Coral Anduriña de Coruxo y Coral Alborada de Cabral,

Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13), a las 18.00 horas.

14.º Memorial Nazario González, Moxenas

Música tradicional a cargo de Donicelas y Coro Abrente.

Auditorio del CVC de Valladares, a las 19.30 horas. Entrada libre.

Galidancia Baile Social

Tarde de bailes latinos (salsa, bachata, kizomba, merengue y timba), con minitaller de bachata a cargo de Keyler (19.00 horas).

Barrocco Club (Areal, 18), de 19.00 a 22.00 horas.

Jam session

Sesión abierta de jazz.

Arco da Vella (Churruca, 2), de 19.30 a 22.00 horas.

Exposiciones

«Os últimos marqueses. Historia do Pazo de Castrelos, 1996-1934»

La exposición, que conmemora el centenario de la donación del pazo de Castrelos a la ciudad de Vigo, reúne 150 piezas con las que se pretende reconstruir la historia del edificio y de quienes habitaron en él.

Museo Quiñones de León (Castrelos), de martes a viernes, de 10.00 a 14.00 horas (también miércoles y jueves de 17.00 a 20.00 horas); sábados, de 17.00 a 20.00 horas; domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas. Hasta el 4 de octubre.

«Ramón Otero Pedrayo. 1888-1976»

La muestra, organizada por la Fundación Penzol con motivo del Año Oteriano, cuenta con una serie de paneles en torno a la figura de Otero Pedrayo, así como con primeras ediciones de sus obras. También se exhibe correspondencia del autor con otros intelectuales como Vicente Risco, Castelao, Alexandre Bóveda o Álvaro Cunqueiro, manuscritos y documentación personal del escritor.

Casa Galega da Cultura (Princesa, 2). De lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas; sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas; y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 14 de junio.

«Cinco capas de pintura»

Serie fotográfica de Carmen Suárez Marcos integrada por 15 autorretratos en los que la imagen se encuentra distorsionada por el maquillaje, la máscara.

Casa Galega da Cultura (Princesa, 2). De lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas; sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas; y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 10 de mayo.

agenda@farodevigo.es