Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este sábado 11 de abril de 2026 en Vigo:

«Sinfonías e danzas da corte de Luis XV», con la Orquesta Clásica de Vigo

La orquesta se acompaña del clavecinista Daniel Sanmartín Nieto para interpretar un programa que pretende evocar el esplendor de la corte y el bucolismo pastoril muy del gusto de la época. Con obras de Jean-Féry Rebel, Mademoiselle Duval y Jean-Philippe Rameau.

Basílica-concatedral de Santa María (Casco Vello), a las 21.00 horas. Entrada gratuita previa reserva en enterticket.es.

Actos

Talleres didácticos en Vigo Nature

Hoy, están programadas las actividades «O mundo dos artrópodos» y «O segredo dunha semente» (17.00 horas), «Mírame ao grande» y «Os superpoderes dos xerminados» (18.00 horas); y «Fósiles y «Coñecendo o noso sol» (19.00 horas). Además, de 11.00 a 13.00 horas, actividad de Jumping Clay.

Vigo Nature (Praza dos Leóns-A Madroa), de 17.00 a 19.00 horas.

Mercadillo solidario

Artículos de moda, muebles, objetos de decoración... Con la actuación en directo de Mike Torino.

Local de Emaús (Dr. Cadaval, 30), de 10.00 a 14.00 horas.

Música

XII Memorial Henrique Otero

Concierto-homenaje al Gaiteiro do Fragoso. El programa, bajo el título «Máis alá da gaita», incluye las actuaciones de la A.F. Breogán de Moaña, la Banda de Gaitas Raigames, la Charanga Traspés, el conjunto IMTP del CSMV, el Zanfona Ensemble de la ETRAD, Juan Pena, Noitarega, O Son do Río, Os Carunchos y Ruada Folc de Torroso.

Conservatorio Superior de Música (Manuel Olivié, 23), a las 19.00 horas.

19.º Festival de Música Sacra

Con las actuaciones de la Coral Amadeus y el Coro Sénior Campus de Vigo.

Iglesia de San Miguel (Bouzas), a las 20.30 horas.

The Reptilians

La banda portuguesa recrea el sonido indie rock melódico e inconfundible de The Strokes.

La Fábrica de Chocolate (Rogelio Abalde, 22), a las 21.30 horas. Entradas: 12 euros.

El Tren

Concierto tributo a Leño y Rosendo.

La Terraza Tapería (Avda. del Aeropuerto, 616), a las 22.30 horas. Entrada gratuita.

Miguel Rendeiro

Considerado uno de los nombres más influyentes de la electrónica portuguesa y fundador de Neopop, ofrece una sesión en la que demostrará su dominio del house. Antes, abrirán la velada Luisda x José Macía. El cierre estará en manos de DORR.

Island Club (Praza da Estrela), a partir de las 23.00 horas. Entradas: 18 euros (en taquilla).

Andrea Buenavista

La cantautora pop ofrece un concierto íntimo en el que la vulnerabilidad es la protagonista. Concierto del festival Ciclón Pop..

La Casa de Arriba (Martín Códax, 23), a las 21.00 horas. Entradas: 10,20 euros.

Tere!

Sonido pop-rock y grunge con una estética vanguardista y extravagante.

La Pecera (Pizarro, 35), a las 21.00 horas. Entradas: 14 euros.

Carlos

Cantautor.

Arco da Vella (Churruca, 12), a las 21.00 horas. Taquilla inversa.

Teatro-danza

«Frágil»

Representación del XXII Festival Isto Ferve. Teatro contemporáneo a cargo de la compañía Nómada, que define su espectáculo como una «pieza de resistencia corporal y memoria viva».

Teatro Ensalle (Chile, 15), a las 20.00 horas.

«Entre Maguas» + «Estos finales no me gustan nada»

Piezas a cargo de la compañía Provisional Danza, que exploran las emociones humanas, la memoria y las relaciones entre cuerpos.

Sala Ártika (Beiramar, 113), a las 20.00 horas. Entradas: 11 euros.

«Sabes que las flores de plástico nunca han vivido, ¿verdad?»

Espectáculo para público juvenil y adulto de la compañía vasca Tanttaka Teatroa.

Auditorio del Concello (Praza do Rei, 1), a las 20.00 horas. Entradas: 10 euros.

«O comezo do mundo»

Espectáculo de narración oral a cargo de Sole Felloza. Forma parte del prgrama de la XII Mostra da Oralidade «Por boca de muller».

Auditorio del CVC de Valladares, a las 19.30 horas. Entrada libre hasta completar el aforo.

agenda@farodevigo.es