Naturaleza, música y talleres en formato familiar en Vigo: Saiáns celebra el festival Picnic Sesións este fin de semana

Saiáns volverá a ser este fin de semana uno de los focos de la agenda cultural viguesa con la celebración de una nueva edición del festival Picnic Sesións, que se celebrará el sábado 11 y el domingo 12 de abril en Radio Costeira (Baixada á Praia, 83).

El festival, familiar y de entrada gratuita, está promovido por Lideiras, asociación cultural de la parroquia, y se enmarca en un proyecto que combina actividad vecinal, programación cultural y uso del entorno natural como espacio de encuentro.

La programación de este año se desarrollará durante todo el fin de semana con conciertos, mercado, puestos de comida, talleres y propuestas pensadas también para el público infantil. Según la información difundida en las agendas del evento, el festival arrancará el sábado a las 10:00 horas y afronta en 2026 su quinta edición.

En el apartado musical, el sábado 11 actuarán A banda dos insectos, Alumnos Gain Over, Sun Iou y Mambas Negras. Ya el domingo 12, el cartel incluye a Peter Punk, La Yuca Funk y Red Duck Blues, además de una actividad de Lindy Hop dentro de la programación de la jornada.

La edición de este año también sumará actividades para niñas y niños, entre ellas talleres en inglés anunciados por Kids&Us para ambos días.