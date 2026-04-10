Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este miércoles 10 de abril de 2026 en Vigo:

Club FARO recibe a Goretti Irisarri y José Gil Romero

Escritores y guionistas, Goretti Irisarri y José Gil Romero forman un tándem creativo desde hace más de 20 años. Hablarán de su último libro en la charla-coloquio «La voz del viento. Travesía de una novela: el amor y las ruinas». Presenta el acto, Antonio Giráldez, historiador y vicepresidente del Instituto de Estudios Vigueses.

MARCO (Príncipe, 54), a las 20.00 horas. Acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar aforo (150 personas).

Actos

Venres da EMAO

La artista visual Tatiana Lameiro ofrece la conferencia «O libro de artista: xenealoxías, contextos e derivas contemporáneas». Presenta: Rosa García, profesora de Talla e escultura en madeira de la EMAO.

Escola Municipal de Artes e Oficios (García Barbón, 5), a las 19.00 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

Conferencia

El ingeniero de la automoción Tomás Sieira González ofrece la ponencia «Seguridade activa e pasiva no automóbil». El acto está organizado por la asociación de alumnado de las Aulas de Formación Aberta de la Universidade de Vigo.

Facultade de Comercio da UVigo (Torrecedeira, 105), a las 17.00 horas. Entrada libre.

Apertura de exposición

La fotógrafa María Meseguer inaugura su exposición «Ás aforas dunha cidade estranxeira», que ofrece, a través de una serie de instantáneas que recoge escenas aleatorias del paisaje urbano, una mirada diferente sobre la ciudad: no la de los espacios más conocidos y turísticos, sino la de los rincones donde suceden escenas inesperadas, sencillas y también cotidianas.

Évame Oroza (Subida á Costa, 5), a las 20.00 horas. Abierta hasta el 30 de abril.

Mercado de mueble antiguo

Con una selección de mobiliario antiguo, artículos de decoración y piezas singulares.

Mueble Restaurado (Irmáns Quintela Pérez, 4), de 11.00 a 20.00 horas. Entrada libre.

Música

Dirty Suc

La banda celebra cinco años de trayectoria con un concierto especial en el que hará un repaso de su evolución musical, con invitados sorpresa y una puesta en escena nunca antes vista.

Auditorio Mar de Vigo (Beiramar, 59), a las 21.00 horas. Entradas: 28 euros.

Michu da Rocha & Los Mansión

Concierto concebido como una ceremonia nupcial que celebra la unión de las dos bandas.

Supersonic (Fermín Penzol, 6), a las 20.30 horas. Entradas: 12 euros.

Su Garrido Pombo

Concierto multidisciplinarque revisita canciones tradicionales de la aldea de Traspielas. Combina música electrónica, experimentación, música de raíz y visuales n directo

Sala Ártika (Beiramar, 113), a las 20.00 horas.

Tangomango

Neosoul funk y psicodelia groove.

Masterclub (Urzáiz, 1), a las 23.00 horas. Entradas: 15 euros (12 euros en venta anticipada).

Teatro

«Autocuidado para la vida real»

Un espectáculo en el que dos reconocidas psicólogas (Patri Psicóloga y Yolanda Cuevas) comparten ideas y prácticas para mejorar el bienestar emocional, ayudando a los espectadores a aprender a dedicarse tiempo despidiéndose de la culpa.

Teatro Salesianos (Venezuela, 3), a las 20.30 horas. Entradas: 33 euros.

«Frágil»

Representación del XXII Festival Isto Ferve. Teatro contemporáneo a cargo de la compañía Nómada, que define su espectáculo como una «pieza de resistencia corporal y memoria viva».

Teatro Ensalle (Chile, 15), a las 20.00 horas.

«Pi R Cuadrado»

Pieza de teatro físico en solitario en la que el movimiento poético, la danza y la expresión corporal se fusionan con el espacio sonoro y con retroproyecciones en directo. A cargo de Infinit Soup.

A Morada (Enrique X. Macías, 6), a las 20.00 horas. Entrada inversa.

«Historias de primavera e comezos»

Teatro improvisado a cargo de la compañía Teatro Playback Galicia.

Cantina Candela (Martín Códax, 12), a las 20.00 horas. Entrada inversa.

«Comedia ración show»

Humor en directo con Mauro Picatoste, Brais Meireles y Gonzaga.

Ocean Rock Bar (Churruca, 12), a las 20.30 horas. Entradas: 7 euros (5 euros en venta anticipada).

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