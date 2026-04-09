El Teatro Salesianos sube al escenario a dos éxitos del cine infantil en abril y mayo

La llegada de la primavera y el buen tiempo multiplica las posibilidades a la hora de hacer planes con niños por la ciudad. Los parques y los paseos son una buena opción, pero la oferta cultural para los más pequeños tampoco se queda atrás.

Abril y mayo traen hasta el Teatro Salesianos de Vigo dos propuestas para niños basadas en éxitos del cine infantil. Por un lado, un clásico como el Rey León convertido en un tributo teatral en el que se recorren las tres películas de Disney. Por otro, Zootrópolis, El musical, que sube a las tablas a los personajes de la popular película en un espectáculo lleno de música y diversión para niñas y niños.

Tributo al Rey León

El domingo 26 de abril llega a la ciudad «un recorrido musical por una historia que marcó a generaciones» con dos pases. Así presentan los organizadores el show De Simba a Kiara, un espectáculo que rinde homenaje a una de las sagas más queridas del cine familiar: El Rey León, El Rey León 2: El tesoro de Simba y El Rey León 3: Hakuna Matata.

El montaje propone un viaje musical que recorre las canciones más reconocidas de la trilogía, desde los momentos más icónicos de Simba hasta la historia de Kiara, en un formato pensado para emocionar tanto a quienes crecieron con estas películas como a las nuevas generaciones.

Una de las premisas de este guion original es la interacción con el público, convirtiendo cada función en una experiencia compartida. Voces en directo, coreografías y una puesta en escena cuidada acompañan a los temas más conocidos de la saga, todo ello presentado por maestros de ceremonia que aportan ritmo y cercanía durante el espectáculo.

Tras su paso por la Gran Vía de Madrid, el equipo artístico emprendió una gira nacional para acercar este tributo a distintos puntos de España. En tres años y medio de recorrido, más de 500.000 personas ya han disfrutado de este homenaje musical, consolidándolo como uno de los tributos familiares con mayor seguimiento en el país.

De Simba a Kiara está pensado como un espectáculo para compartir en familia. Durante cerca de hora y media, el público podrá revivir canciones que forman parte de la historia del cine de animación, en un montaje que combina música en directo, narrativa y entretenimiento. Las entradas pueden comprarse a través de la web de Vigoplan en este enlace.

Cartel del tributo al Rey León en el Teatro Salesianos. / Vigoplan

Fecha: Domingo, 26 de abril de 2026.

Lugar: Teatro Salesianos Vigo.

Hora: 18.00 horas y 20.00 horas.

Duración aproximada: 1 hora y 25 minutos.

Zootrópolis el musical

Unas semanas después del Rey León, el 16 de mayo, será el turno de Zootrópolis, El musical. La propuesta sigue la historia de la película, en la que se nos presenta una ciudad donde animales de todos los tamaños y formas conviven y trabajan juntos. Todo parece normal hasta que un extraño suceso empieza a cambiar la rutina y la alegría de sus calles, dando inicio a una historia llena de misterio y diversión.

Protagonizado por una conejita que llega a la ciudad con sueños grandes y a un zorro ingenioso que se convierte en su compañero, juntos intentarán descubrir qué está pasando en Zootrópolis. La aventura transmite un mensaje claro: nadie es demasiado pequeño para marcar la diferencia.

Producido por Vigoplan Events, el musical combina voces en directo, coreografías dinámicas y personajes cercanos que conectan con el público desde el primer momento. Con una duración aproximada de una hora, mantiene la atención de niños y adultos. Una oportunidad para que toda la familia disfrute de un espectáculo entretenido y diferente. Las entradas pueden comprarse a través de la web de Vigoplan en este enlace.

Cartel de Zootrópolis el musical en el Teatro Salesianos. / Vigoplan

Fecha: Sábado, 16 de mayo de 2026.

Hora: 17:00 h

Lugar: Teatro Salesianos Vigo

Hora: 17.00 horas.

Duración aproximada: 1 hora.