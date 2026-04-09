Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este jueves 9 de abril de 2026 en Vigo:

«Carmela, la madame», un espectáculo de Luart Producciones

Es este un espectáculo para un público adulto que se desarrollará en el Pub Ícaro de Pintor Colmeiro. El «show» cuenta con una aportación mínima de 10 euros, así, sencillo, directo y sin complicaciones. Al frente, Nerea Rodríguez, en el papel de Carmela, acompañada de Luis Vázquez, como ayudante.

Pub Ícaro (Pintor Colmeiro 3), a las 21.30 horas. Entrada: 10 euros.

Actos

Presentación de libro

Lanzamento ao público do libro «A distancia do século», de Ánxel Huete, coa intervención no acto de Pepe Cáccamo, Rexina Vega e do propio autor.

Na sede do colectivo RioLagares (Falperra 16), ás 19.30 horas. Entrada libre ata completar aforo.

«Mirar Vigo... nas ilustracións»

Conferencia sobre como ten sido visto Vigo nas postais e ilustracións ao longo do tempo, a cargo de José Luis Mateo, historiador da arte e membro do Instituto de Estudios Vigueses (IEV). O acto será presentado polo publicita Carlos Núñez, membro tamén do IEV.

Salón-hemeroteca da Escola Municipal de Artes e Oficios (García Barbón 5, baixo), ás 19.30 horas. Entrada libre ata completar aforo.

Presentación de libro

Lanzamento do libro «Insomnio», de José Ventura Mera. Trátase dun exemplar de poemas, o primeiro do autor, no que se exploran temas universais desde a nudez e a comunicación íntima coa persoa lectora. No acto, José Ventura estará acompañado por Francesca López d’a Silva e Cristina Labrador, que lerán poemas.

Na sede da Asociación Évame Oroza (Subida á Costa 5), a partires das 20.00 horas. Entrada libre ata completar aforo.

Proxección de «Turandot»

El estreno de la obra póstuma de Puccini, «Turandot», cumple cien años y para celebrar este acontecimiento de referencia en todo el mundo de la ópera cines de dos localidades gallegas estrenan hoy la producción filmada en la Ópera Estatal de Viena, drigida en este caso por Claus Guth y protagonizada por Jonnas Kaufmann y Asmik Grigorian. Se podrá disfrutar en los Multicines Norte, de Vigo, y los Cines Compostela, de Santiago. También se proyectará en 80 salas de más de 70 localidades españolas. Un espectáculo con 142 minutos de duración.

Multicines Norte (Vía Norte), a las 18.00 horas. Entradas: 10 euros.

Música

New Candys

Concierto de este grupo procedente de Italia, con mezcla de psicodelia, garage rock y shoegaze.

La Fábrica de Chocolate Club (Rogelio Abalde 22), con apertura de puertas a las 21.00 horas. Entradas: en Woutick; en taquilla, 18 euros.

Proyección de Mylo Xyloto Tour, Coldplay Live 2012

Proyección de la película grabada durante la gira mundial del grupo Coldplay que comenzó en octubre de 2011 y terminó en septiembre de 2012.

Bar Tipo X (Real 21), a partir de las 21.00 horas.

Mon Dieu

Concierto con versiones de grandes temas de la música de todo el mundo.

En La Posada (Compostela 19), a partir de las 23.00 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

«As fontes da inspiración musical»

Recital con la pianista María José Cid, catedrática del conservatorio superior de la ciudad y doctora por la Universidade de Vigo, con un programa que recorrerá diferentes épocas y estilos, desde Bach a Debussy o Albéniz, entre otros. Dentro del ciclo DePiano, del undécimo Festival de Música y de las Artes del CSM Vigo .

Auditorio Martín Códax del Conservatorio Superior de Música de Vigo, a las 20.00 horas.

Exposiciones

«O camiño das bateas»

El artista Kike Ortega expone esculturas elaboradas con materiales de desecho procedentes de bateas, con las que busca innovar en la transmisión de los valores culturales gallegos y concienciar del compromiso con el medio ambiente.

Sede Afundación (Policarpo Sanz 24-26). De 17.30 a 20.30 horas. Hasta mañana, 10 de abril.

«Un país ilustrado»

Un proyecto expositivo que pone el foco en el protagonismo y relevancia de los diseñadores que trabajaron en la Editorial Galaxia a lo largo de sus 75 años de historia.

MARCO (Príncipe, 54). De 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Hasta el 17 de mayo.

«Vigo, luz e cor»

Reúne pinturas de José María Barreiro que representan escenas circenses, músicos, bodegones y paisajes urbanos, así como composiciones relacionadas con el mar y los viajes.

Casa das Artes (Policarpo Sanz, 15), de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Hasta el 26 de abril.

agenda@farodevigo.es