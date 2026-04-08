Tom Jones se suma al cartel de O Gozo Festival

El cantante galés Tom Jones actuará el próximo 2 de julio en A Coruña dentro de su gira «Come Gather Around», en un concierto que se celebrará en el Coliseum herculino y que cuenta con la colaboración del ayuntamiento local para su organización.

Esta actuación forma también parte de la programación en la ciudad de O Gozo Festival 2026, que cuenta con el apoyo de la Xunta a través de la Axencia de Turismo autonómica.

La actuación de Tom Jones será una de las tres únicas paradas del artista en España. El intérprete presentará en directo su repertorio con temas atemporales como el mítico «It’s Not Unusual» o «Green, Green Grass of Home».

Con una trayectoria que abarca más de seis décadas, Jones, con 85 años, está considerado como uno de los mejores artistas de todos los tiempos. A lo largo de su dilatada carrera superó los cien millones de discos vendidos.

Las entradas, desde los 68 euros, se pondrán a la venta el próximo viernes 17 de abril, a las 12.00 horas, en livenation.es y ticketmaster.es, El Corte Inglés y ataquilla.com.

Esta nueva fecha en España se suma a otras dos ya confirmadas en nuestro país: el 30 de julio en las Noches del Botánico, en Madrid, y el 1 de agosto en el Moonlight Málaga Festival, en Málaga. Todas ellas forman parte de la extensa gira europea que el artista emprenderá en este verano, con paradas en Reino Unido, Alemania, Italia, Austria y Países Bajos, reafirmando así su extraordinario poder de convocatoria.

Nacido en la localidad minera de Pontypridd, en el sur de Gales, Jones abandonó la escuela a una temprana edad y desempeñó diversos oficios antes de dar sus primeros pasos en la música como miembro de una banda local llamada The Senators. Posteriormente, formó su propio grupo, Tom Jones and the Squires, actuando en clubes y pubs de la zona. A principios de la década de 1960, firmó con Decca Records en Londres, dando el pistoletazo de salida a su larga carrera, y alcanzando la fama internacional.

Tom Jones actuó en el parque vigués de Castrelos en 2019.