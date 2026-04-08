Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este miércoles 8 de abril de 2026 en Vigo:

Club FARO explora sobre el autocuidado durante 52 semanas

Las expertas Yolanda Cuevas y Patri Psicóloga son las invitadas de hoy en el Club FARO. «Autocuidado. 52 semanas para cuidarte» es el título de la charla de ambas psicólogas, a la que seguirá un coloquio. La presentación correrá a cargo de Cintia Salido, «coach» y formadora.

Salón de actos del MARCO (Príncipe 54), a las 20.00 horas. Acceso preferente para suscriptores y libre hasta llenar el aforo de 150 personas.

Actos

Presentación de libro

José Luis González Macías presenta «Efímero inventario de ídolos», un volumen con textos e ilustraciones suyas. El libro está editado por Menguantes y el autor conversará durante el acto con Manuel Ángel Candelas.

Librería Versus (Venezuela 80), a las 20.00 horas. Entrada libre.

Proxección

O ciclo «A lingua galega no cinema» ofrece en Vigo proxeccións de historia, literatura, animación e curtametraxes galegas ata o 29 deste mes. «O meu ilustrísimo amigo» (2025, 80 minutos) é o título da cinta de hoxe, unha historia de amor e creatividade entre Emilia Pardo Bazán e Benito Pérez Galdós a través das súas cartas. Intervén a cineasta Paula Cons e modera Simone Saibene.

Auditorio do Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia (Edificio Cambón), ás 19.00 horas. Entrada gratuíta ata completar aforo.

Pomada Show nª16

Vuelve el espectáculo más irreverente al Café de Catro a Catro, en su tercera temporada, con comedia, magia y coincursos. Carla Mañas, Patricia Calo y Pancho Zambrano serán los artistas invitados, en un acto presentado por Dudi Villanueva.

Café de Catro a Catro (Girona 16), a las 21.30 horas. Entradas: 8 euros en taquilla; 6 euros en anticipada.

Música

Louie Fontaine Band

Louie Fontaine es un verdadero hombre del mundo: un artista de rock teatral cuya carrera ha cruzado continentes, superado adversidades y regresado más fuerte cada vez.

La Pecera (Pizarro 35), a las 21.00 horas. Entradas: entradium.com

Triple concierto de corales

Actuación de las agrupaciones Coro de Voces Graves de Vigo, Coral Polifónica Perla do Atlántico de Alcabre y Ensemble Vocal Ángel Barja, dentro de la decimonovena edición del Festival de Música Sacra de Acopovi, incluida en el programa«Vigo, un mar de corais».

Iglesia parroquial de Santiago de Vigo, a las 20.15 horas.

Exposiciones

«Ramón Otero Pedrayo. 1888-1976»

La muestra, organizada por la Fundación Penzol con motivo del Año Oteriano, cuenta con una serie de paneles en torno a la figura de Otero Pedrayo, así como con primeras ediciones de sus obras. También se exhibe correspondencia del autor con otros intelectuales como Vicente Risco, Castelao, Alexandre Bóveda o Álvaro Cunqueiro, manuscritos y documentación personal del escritor.

Casa Galega da Cultura (Princesa, 2). De lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas; sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas; y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 14 de junio.

«Encantado, Galicia»

Acuarelas del artista tailandés Krerkkrai Songin, conocido artísticamente como Kirk. La exposición es el resultado de un viaje personal y plástico que comenzó en 2020, cuando llegó a Vigo desde Tailandia para realizar su doctorado en biología marina.

Navia Espacio de Arte (Pedra Seixa, 33). De lunes a viernes, de 10.30 a 13.30 y de 16.00 a 18.00 horas. Hasta el 30 de abril.

«O camiño das bateas»

El artista Kike Ortega expone esculturas elaboradas con materiales de desecho procedentes de bateas, con las que busca innovar en la transmisión de los valores culturales gallegos y concienciar sobre el medio ambiente.

Sede Afundación (Policarpo Sanz, 24-26). De lunes a sábado, de 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 10 de abril.

«Espantallos»

Proyecto en el que Manuel Sendón profundiza en el motivo del espantapájaros. Ofrece historias que podrían funcionar como metáfora de la situación del campo gallego.

Fundación Laxeiro (Policarpo Sanz, 15 3º). De lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (martes y jueves, también de 12 a 14.00); sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 10 de mayo.

«¡Madre mía! Maternidades y crías en el mundo animal»

Muestra de 45 fotos que recogen el nacimiento, crianza y emancipación de crías de especies animales.

Sala de exposiciones del Teatro Afundación (Policarpo Sanz 13, entrada por Reconquista–). De lunes a viernes, de 17.30 a 20.30 horas; sábados, de 11.00 a 14.00 y 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 20 de junio.

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