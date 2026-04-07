i estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este martes 7 de abril de 2026 en Vigo:

Amigos de la Ópera inaugura su 11.º Ciclo Cine & Ópera

El ciclo arranca con la proyección del filme «La música del silencio» (Italia, 2017), de Michael Radford. La película aborda la vida de superación del tenor italiano Andrea Bocelli. Con Toby Sebastian, Antonio Banderas, Jordi Mollà y Luisa Ranieri.

Auditorio del Concello (Praza do Rei, 1), a las 19.00 horas. Entrada libre.

Actos

Xornada Alberto González-Alegre

Homenaje al crítico de arte, historiador y comisario de exposiciones Alberto González-Alegre organizada por la Sección de Creación e Artes Visuais Contemporáneas del Consello da Cultura Galega. Consta de una conferencia inaugural, «A lección máis interesante», a cargo de Ángel Cerviño, y una mesa redonda con Miguel von Hafe, comisario y crítico; Marisa Sobrino, historiadora del arte; Pablo Fanego, comisario; Pedro de Llano, historiador del arte y comisario; Carme Nogueira, artista; y Xosé Lois Gutiérrez Faílde, historiador del arte y editor. Modera: Paula Cabaleiro

MARCO (Príncipe, 54), de 17.00 a 20.00 horas. Entrada libre y gratuita hasta completar el aforo.

Presentación de libro

Fernando Hernández González presenta su tercera novela, «Conmigo muere tu secreto».

Librouro (Eduardo Iglesias, 12), a las 20.00 horas. Entrada libre.

Talleres artesanía A Casa Rodante

Jornadas de puertas abiertas y talleres con motivo de los Días Europeos de la Artesanía. Ofrece la oportunidad de primera mano disciplinas como la cerámica, el papel hecho a mano, el grabado, el textil, la encuadernación y la cestería.

Centro de Día e Ocupacional APAMP (Miguel Hernández, 1). Dos turnos: de 10.30 a 11.30 y de 12.30 y 13.30 horas.

Exposiciones

«Un país ilustrado»

Un proyecto expositivo que pone el foco en el protagonismo y relevancia de los diseñadores que trabajaron en la Editorial Galaxia a lo largo de sus 75 años de historia. El propósito es traer al primero plano la labor de diseño e imagen de la editorial a través de una muestra de las cubiertas de Galaxia, organizadas según criterios cronológicos y temáticos.

MARCO (Príncipe, 54). De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 17 de mayo.

«Vigo, luz e cor»

Reúne pinturas de José María Barreiro que representan escenas circenses, músicos, bodegones y paisajes urbanos, así como composiciones relacionadas con el mar y los viajes. También se exhibe el motivo de la ventana, entendido como símbolo de conexión entre el mundo interior y el exterior del artista.

Casa das Artes (Policarpo Sanz, 15), de lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (martes y jueves, también de 11 a 14.00); sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 26 de abril.

Música

Nas Ondas 2026

Recital «En conxunto», a cargo de los pianistas Gabriel López, Patricia Rejas, Yamini Prabhu y Nelly Iglesias.

Auditorio Martín Códax del Conservatorio Superior de Música de Vigo (Manuel Olivié, 23), a las 20.00 horas.

Miguel Seoane Trío

El saxofonista coruñés ofrece un concierto de jazz acompañado por Xurxo Estévez (contrabajo) y Miguel Fernández (batería). Tras la actuación habrá una jam session.

La Casa de Arriba (Martín Códax, 23), a las 21.30 horas. Entradas: 6 euros.

agenda@farodevigo.es