Club Faro: Mabel Lozano habla de «Ava» y el negocio del sexo

«Ava. Un relato sobre las víctimas invisibles del negocio del sexo» es el título de la charla de la productora, guionista y directora de cine. Nuria Sáinz, periodista,. presentará el acto.

Salón de actos del MARCO, a las 20.00 horas. Acceso preferente para suscriptores y libre hasta llenar el aforo de 150 personas.

Actos

Proyección de «Aïcha»

Comienza un nuevo ciclo sobre abusos y desmanes en el cineclub Lumière, con la exhibición del filme «Aïcha (la mujer que nunca existió)», del tunecino Mehdi M. Barsaoui, que constituye todo un alegato sobre la situación de las mujeres en un universo patriarcal, asfixiadas por una lógica machista y violenta. Película de 2024 (VOSC y 122 minutos).

Auditorio del Concello (Praza do Rei, s/n), a las 20.30 horas. Precios: 6 euros (5 euros para los socios).

Música

Quinteto Cimarrón

Concierto con sones, danzones y boleros, organizado por la Sociedad Filarmónica de Vigo.

En el Auditorio de Afundación (calle Policarpo Sanz, 24-26), a las 20.00 horas.

Exposiciones

«Ramón Otero Pedrayo. 1888-1976»

La muestra, organizada por la Fundación Penzol con motivo del Año Oteriano, cuenta con una serie de paneles en torno a la figura de Otero Pedrayo, así como con primeras ediciones de sus obras.

Casa Galega da Cultura (Princesa, 2). De lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas; sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas; y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 14 de junio.

«Encantado, Galicia»

Acuarelas del artista tailandés Krerkkrai Songin, conocido artísticamente como Kirk. La exposición es el resultado de un viaje personal y artístico que comenzó en 2020, cuando llegó a Vigo desde Tailandia para realizar su doctorado en biología marina.

Navia Espacio de Arte (Pedra Seixa, 33). De lunes a viernes, de 10.30 a 13.30 y de 16.00 a 18.00 horas. Hasta el 30 de abril.

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