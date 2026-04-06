David Fiuza estrenará la temporada de la Banda Filharmónica de Vigo

El prestigioso director David Fiuza abrirá este sábado la temporada 2026 de la Banda Filharmónica de Vigo (BFV). La cita musical del más alto nivel contará con el coro Mistura Vocal y con Adrián Silva como solista invitado. El concierto se celebrará en el Auditorio del Centro Cultural de San Miguel de Oia, a las 19 horas.

Durante aproximadamente una hora, una plantilla compuesta por 55 músicos profesionales interpretará un programa confeccionado por Fiuza e inspirado en los derechos humanos y la paz: Festival Variations (1982) de Claude T. Smith; Piccolo Concerto (2024) de José Bugallo, con Adrián Silva al flautín; y Symphony Nº6 (2012) de Andrew Boysen Jr., con el coro. A mayores, Mistura Vocal brindará una pieza en solitario. Por último, fuera de programa, habrá un bis conjunto de músicos y vocalistas.

La entrada es gratuita pero bajo convite hasta completar aforo, limitado a 430 personas. Las invitaciones se pueden solicitar en el correo info@bandafilharmonicavigo.gal o en la tienda de música Ópera Prima. «No último concerto, o día antes xa estaban esgotadas todas as reservas», apunta Daniel González, uno de los promotores de la Banda Filharmónica de Vigo.

David Fuiza (Vila de Cruces, 1985) es el director gallego para banda con mayor proyección en la actualidad. Por su parte, Adrián Silva (Barro, 1984) atesora una brillante carrera musical como flautista, y el coro Mistura Vocal reúne desde 2015 a unas 35 voces mixtas del sur de la provincia de Pontevedra. Dirigido por Aloia Martínez y con un amplio palmarés, su repertorio integra obras de diferentes estilos y épocas.

Concierto de la Banda Filharmónica de Vigo con Bart Picqueur como director, el pasado año. / Cedida BFV

BFV: una agrupación bandística de primera línea

«Era unha falta que tiñamos, unha demanda que había. Hai moi bo traballo desde abaixo porque hai moitas bandas populares, cada unha coa súa escola; temos conservatorio profesional e conservatorio superior… Pero despois de tanto traballo persoal e tanta formación faltaba un espazo no que poder desenvolver todo ese esforzo, ese punto superior desa música de alto nivel», explica Daniel González.

Este es el quinto concierto organizado por agrupación, nacida en 2024 para brindar a los músicos de banda profesionales de la ciudad y su entorno la posibilidad de trabajar con directores y solistas reconocidos e interpretar un repertorio «novedoso, vanguardista, esixente e motivador».

La entidad ha organizado hasta ahora conciertos con directores de la talla de Óscar Navarro, José Rafael Pascual Vilaplana, Bart Picqueur y Johan de Meij. «Para nós é unha satisfacción seguir a día de hoxe co proxecto en marcha», celebra González.