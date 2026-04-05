Actos

Mercadillo en Canido

Mercado de antigüedades para esta Semana Santa, con toda suerte de ropa, vinilos, muebles, artículos «vintage», entre otros muchos.

Casa de la Abuela (calle Zapateira, 8, en Canido), de 11.00 a 14.00 horas.

Naturnova

Apertura temporal para esta Semana Santa. A través de una treintena de módulos interactivos, el espacio permite al visitante conocer mejor aspectos científicos, del medio ambiente, el espacio y de nuestro planeta.

Centro Social Abanca (con entrada por la calle Velázquez Moreno, 20). De 17.30 a 20.30 horas. Acceso gratuito a cambio de una donación de alimentos (campaña «Cultura por alimentos»).

Música

Doble concierto de corales

Actuación de las corales Riomao do Calvario y Polifónica de Teis, dentro de los programas «Vigo, un mar de corais»y «Vigésimo Festival de Habaneras e Polifonía de Acopovi».

Igrexa dos Picos no Calvario, a las 12.45 horas. Entrada gratuita.

Exposiciones

«Un país ilustrado»

Un proyecto expositivo que pone el foco en el protagonismo y relevancia de los diseñadores que trabajaron en la Editorial Galaxia a lo largo de sus 75 años de historia. El propósito es traer al primero plano la labor de diseño e imagen de la editorial a través de una muestra de las cubiertas de Galaxia, organizadas según criterios cronológicos y temáticos.

MARCO (Príncipe, 54). De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 17 de mayo.

Alba Villar

«Espantallos»

Proyecto en el que Manuel Sendón profundiza en el motivo del espantapájaros. Ofrece distintas historias quebien podrían funcionar como una metáfora de la actual situación del campo gallego.

Fundación Laxeiro (Policarpo Sanz, 15 3º). De lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (martes y jueves, también de 12 a 14.00); sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 10 de mayo.

«Ramón Otero Pedrayo. 1888-1976»

La muestra, organizada por la Fundación Penzol con motivo del Año Oteriano, cuenta con una serie de paneles en torno a la figura de Otero Pedrayo, así como con primeras ediciones de sus obras. También se exhibe correspondencia del autor con otros intelectuales como Vicente Risco, Castelao, Alexandre Bóveda o Álvaro Cunqueiro, manuscritos y documentación personal del escritor.

Casa Galega da Cultura (Princesa, 2). De lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas; sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas; y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 14 de junio.

«Vigo, luz e cor»

Reúne pinturas de José María Barreiro que representan escenas diversas circenses, músicos, bodegones y paisajes urbanos, así como composiciones relacionadas con el mar y los viajes. También se exhibe el motivo de la ventana, entendido como símbolo de conexión entre el mundo interior y el exterior del artista.

Casa das Artes (Policarpo Sanz, 15), de lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (martes y jueves, también de 11.00 a 14.00); sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 26 de abril.

agenda@farodevigo.es