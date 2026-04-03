Qué hacer hoy en Vigo
Agenda cultural y de ocio para el viernes 3 de abril en Vigo
Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.
Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este viernes 3 de abril de 2026 en Vigo:
«Espantallos»
Proyecto en el que Manuel Sendón profundiza en el motivo del espantapájaros. Ofrece historias que podrían funcionar como metáfora de la situación del campo gallego.
- Fundación Laxeiro (Policarpo Sanz, 15 3º). De lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (martes y jueves, también de 12 a 14.00); sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 10 de mayo.
Actos
Mercadillo en Canido
Mercado de antigüedades para esta Semana Santa, con toda suerte de ropa, vinilos, muebles, artículos «vintage», entre otros muchos.
- Casa de la Abuela (calle Zapateira, 8, en Canido), de 11.00 a 15.00 horas.
Naturnova
Apertura temporal para esta Semana Santa. A través de una treintena de módulos interactivos permite al visitante conocer mejor aspectos científicos, del medio ambiente, el espacio y de nuestro planeta.
- Centro Social Abanca (con entrada por la calle Velázquez Moreno, 20). De 17.30 a 20.30 horas. Acceso gratuito a cambio de una donación de alimentos (campaña «Cultura por alimentos»).
Música
Up 2 You
Concierto de versiones españolas y extranjeras de todos los tiempos.
- Navia Vello Café (rúa Bravo, 6, en Sampaio de Navia), a partir de las 21.30 horas.
Schmidt
Concierto de Live Coding, en la intersección entre los estilos ambient y house.
- Sala Supersonic (rúa Fermín Penzol, 6), a las 22.30 horas (apertura, a las 22.00). Entradas: 10 euros (anticipada); 12 (en taquilla).
Homenaje a Aretha Franklin
Proyección del concierto de la considerada reina del soul norteamericana, que tuvo lugar en el parque del Club Oeste de Chicago, allá por 1985.
- Bar Tipo X (calle Real, 21), a partir de las 21.00 horas.
Daniel Calá
Actuación con éxitos internacionales en castellano, de artistas de la talla de Nicola di Bari, Charles Aznavour o Roberto Carlos, entre otros.
- La Terraza de Chapela (avenida de Vigo, 214, interior), de 21.00 a 00.00 horas). Entrada gratuita.
Exposiciones
«Ramón Otero Pedrayo. 1888-1976»
Organizada por la Fundación Penzol con motivo del Año Oteriano, cuenta con una serie de paneles en torno a la figura de Otero Pedrayo, así como con primeras ediciones de sus obras, cartas, manuscritos y documentación personal del escritor.
- Casa Galega da Cultura (Princesa, 2). De lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas; sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas; y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 14 de junio.
«Un país ilustrado»
Un proyecto expositivo que pone el foco en el protagonismo y relevancia de los diseñadores que trabajaron en la Editorial Galaxia a lo largo de sus 75 años de historia. El propósito es traer al primero plano la labor de diseño e imagen de la editorial a través de una muestra de las cubiertas de Galaxia, organizadas según criterios cronológicos y temáticos.
- MARCO (Príncipe, 54). De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 17 de mayo.
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