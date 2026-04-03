Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este viernes 3 de abril de 2026 en Vigo:

«Espantallos»

Proyecto en el que Manuel Sendón profundiza en el motivo del espantapájaros. Ofrece historias que podrían funcionar como metáfora de la situación del campo gallego.

Fundación Laxeiro (Policarpo Sanz, 15 3º). De lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (martes y jueves, también de 12 a 14.00); sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 10 de mayo.

Actos

Mercadillo en Canido

Mercado de antigüedades para esta Semana Santa, con toda suerte de ropa, vinilos, muebles, artículos «vintage», entre otros muchos.

Casa de la Abuela (calle Zapateira, 8, en Canido), de 11.00 a 15.00 horas.

Naturnova

Apertura temporal para esta Semana Santa. A través de una treintena de módulos interactivos permite al visitante conocer mejor aspectos científicos, del medio ambiente, el espacio y de nuestro planeta.

Centro Social Abanca (con entrada por la calle Velázquez Moreno, 20). De 17.30 a 20.30 horas. Acceso gratuito a cambio de una donación de alimentos (campaña «Cultura por alimentos»).

Música

Up 2 You

Concierto de versiones españolas y extranjeras de todos los tiempos.

Navia Vello Café (rúa Bravo, 6, en Sampaio de Navia), a partir de las 21.30 horas.

Schmidt

Concierto de Live Coding, en la intersección entre los estilos ambient y house.

Sala Supersonic (rúa Fermín Penzol, 6), a las 22.30 horas (apertura, a las 22.00). Entradas: 10 euros (anticipada); 12 (en taquilla).

Homenaje a Aretha Franklin

Proyección del concierto de la considerada reina del soul norteamericana, que tuvo lugar en el parque del Club Oeste de Chicago, allá por 1985.

Bar Tipo X (calle Real, 21), a partir de las 21.00 horas.

Daniel Calá

Actuación con éxitos internacionales en castellano, de artistas de la talla de Nicola di Bari, Charles Aznavour o Roberto Carlos, entre otros.

La Terraza de Chapela (avenida de Vigo, 214, interior), de 21.00 a 00.00 horas). Entrada gratuita.

Exposiciones

«Ramón Otero Pedrayo. 1888-1976»

Organizada por la Fundación Penzol con motivo del Año Oteriano, cuenta con una serie de paneles en torno a la figura de Otero Pedrayo, así como con primeras ediciones de sus obras, cartas, manuscritos y documentación personal del escritor.

Casa Galega da Cultura (Princesa, 2). De lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas; sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas; y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 14 de junio.

«Un país ilustrado»

Un proyecto expositivo que pone el foco en el protagonismo y relevancia de los diseñadores que trabajaron en la Editorial Galaxia a lo largo de sus 75 años de historia. El propósito es traer al primero plano la labor de diseño e imagen de la editorial a través de una muestra de las cubiertas de Galaxia, organizadas según criterios cronológicos y temáticos.

MARCO (Príncipe, 54). De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 17 de mayo.

agenda@farodevigo.es