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Qué hacer hoy en Vigo

Agenda cultural y de ocio para el viernes 3 de abril en Vigo

El fotógrafo Manuel Sendón en su exposición «Espantallos», en la Fundación Laxeiro.

El fotógrafo Manuel Sendón en su exposición «Espantallos», en la Fundación Laxeiro. / Marta G. Brea

R. V.

Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este viernes 3 de abril de 2026 en Vigo:

«Espantallos»

Proyecto en el que Manuel Sendón profundiza en el motivo del espantapájaros. Ofrece historias que podrían funcionar como metáfora de la situación del campo gallego.

  • Fundación Laxeiro (Policarpo Sanz, 15 3º). De lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (martes y jueves, también de 12 a 14.00); sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 10 de mayo.

Actos

Mercadillo en Canido

Mercado de antigüedades para esta Semana Santa, con toda suerte de ropa, vinilos, muebles, artículos «vintage», entre otros muchos.

  • Casa de la Abuela (calle Zapateira, 8, en Canido), de 11.00 a 15.00 horas.

Naturnova

Apertura temporal para esta Semana Santa. A través de una treintena de módulos interactivos permite al visitante conocer mejor aspectos científicos, del medio ambiente, el espacio y de nuestro planeta.

  • Centro Social Abanca (con entrada por la calle Velázquez Moreno, 20). De 17.30 a 20.30 horas. Acceso gratuito a cambio de una donación de alimentos (campaña «Cultura por alimentos»).

Música

Up 2 You

Concierto de versiones españolas y extranjeras de todos los tiempos.

  • Navia Vello Café (rúa Bravo, 6, en Sampaio de Navia), a partir de las 21.30 horas.

Schmidt

Concierto de Live Coding, en la intersección entre los estilos ambient y house.

  • Sala Supersonic (rúa Fermín Penzol, 6), a las 22.30 horas (apertura, a las 22.00). Entradas: 10 euros (anticipada); 12 (en taquilla).

Homenaje a Aretha Franklin

Proyección del concierto de la considerada reina del soul norteamericana, que tuvo lugar en el parque del Club Oeste de Chicago, allá por 1985.

  • Bar Tipo X (calle Real, 21), a partir de las 21.00 horas.

Daniel Calá

Actuación con éxitos internacionales en castellano, de artistas de la talla de Nicola di Bari, Charles Aznavour o Roberto Carlos, entre otros.

  • La Terraza de Chapela (avenida de Vigo, 214, interior), de 21.00 a 00.00 horas). Entrada gratuita.

Exposiciones

«Ramón Otero Pedrayo. 1888-1976»

Organizada por la Fundación Penzol con motivo del Año Oteriano, cuenta con una serie de paneles en torno a la figura de Otero Pedrayo, así como con primeras ediciones de sus obras, cartas, manuscritos y documentación personal del escritor.

  • Casa Galega da Cultura (Princesa, 2). De lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas; sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas; y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 14 de junio.

«Un país ilustrado»

Un proyecto expositivo que pone el foco en el protagonismo y relevancia de los diseñadores que trabajaron en la Editorial Galaxia a lo largo de sus 75 años de historia. El propósito es traer al primero plano la labor de diseño e imagen de la editorial a través de una muestra de las cubiertas de Galaxia, organizadas según criterios cronológicos y temáticos.

  • MARCO (Príncipe, 54). De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 17 de mayo.

agenda@farodevigo.es

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