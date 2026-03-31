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Qué hacer hoy en Vigo

Agenda cultural y de ocio para el martes 31 de marzo en Vigo

Uno de los módulos interactivos de Naturnova.

Uno de los módulos interactivos de Naturnova. / Jose Lores

R. V.

Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este martes 31 de marzo de 2026 en Vigo:

Naturnova, un centro interactivo de educación ambiental

Apertura temporal durante la Semana Santa. A través de una treintena de módulos interactivos permite al visitante conocer mejor aspectos científicos, del medio ambiente, el espacio y nuestro planeta.

  • Naturnova (Velázquez Moreno, 18-20). De 17.30 a 20.30 horas. Acceso gratuito a cambio de una donación de alimentos.

Actos

Conferencia

El arquitecto Salvador Fraga ofrece la ponencia «Debuxa a cidade», en la que abordará la memoria urbana de Vigo a través de la evolución de documentación de la evolución de su planeamiento urbanístico, proyectos de obra, material visual y ficciones artísticas. Organiza: Agrupación Amiga do MARCO.

  • Salón de actos del MARCO (Príncipe, 54), a las 19.00 horas. Entrada libre hasta completar el aforo.

Taller infantil

«Creación de historias con estampacións», impartido por Anias.

  • Biblioteca Juan Compañel (Joaquín Yáñez, 6), de 11.00 a 13.00 horas.

Música

Yago Vázquez Trío

La Jam de la Casa de Arriba. Con Xurxo Estévez (contrabajo) y Chus Pazos (batería). Repertorio que combina estándares de jazz y temas originales.

  • A Casa de Arriba (Martín Códax, 23), a las 21.30 horas. Entradas: 12 euros.

Teatro

«Mandarinas»

Comedia concebida como una oda a lo cotidiano, a cargo de la compañía Equilibrio Inestable.

  • A Morada Cooperativa (Enrique X. Macías, 6), a las 19.30 horas. Entradas: 6 euros.

Exposiciones

«O camiño das bateas»

El artista Kike Ortega expone esculturas elaboradas con materiales de desecho procedentes de bateas, con las que busca innovar en la transmisión de los valores culturales gallegos y concienciar del compromiso con el medio ambiente.

  • Sede Afundación (Policarpo Sanz, 24-26). De lunes a sábado, de 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 10 de abril.

«Espantallos»

Proyecto en el que Manuel Sendón profundiza en el motivo del espantapájaros. Ofrece historias que podrían funcionar como metáfora de la situación del campo gallego.

  • Fundación Laxeiro (Policarpo Sanz, 15 3º). De lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (martes y jueves, también de 12 a 14.00); sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 10 de mayo.

agenda@farodevigo.es

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