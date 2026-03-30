Qué hacer hoy en Vigo
Agenda cultural y de ocio para el lunes 30 de marzo en Vigo
Presentación del libro «30 anos de Rebelión»
La obra repasa la historia del medio digital de información alternativa «Rebelión». Intervienen en el acto el coordinador del libro, Alfredo Iglesias, y Luis Miguel Busto Mauleón, miembro del consejo editorial de «Rebelión».
- Librouro (Eduardo Iglesias, 12), a las 20.00 horas.
Actos
Naturnova
El Centro Interactivo de Educación Ambiental de Afundación abre durante la Semana Santa. A través de una treintena de módulos interactivos permite al visitante conocer mejor aspectos científicos, del medio ambiente, el espacio y nuestro planeta.
- Naturnova Afundación (Velázquez Moreno, 18-20). De 17.30 a 20.30 horas. Acceso gratuito a cambio de una donación de alimentos no perecederos (campaña «Cultura por Alimentos»).
Música
19.º Festival de Música Sacra
Con la actuación de la Coral Pedra Blanca de Cesantes, Coro Sénior del Campus de Vigo y Coral Vivacce. Organiza: Acopovi.
- Iglesia Virgen del Rocío (Coia), a las 20.30 horas.
Exposiciones
«Ti e eu: entre ríos»
Muestra de cerámica y dibujo de la artista viguesa Heyjuddy.
- Asociación Évame Oroza (Subida á Costa, 5). De lunes a viernes, de 16.30 a 20.30 horas. Hasta finales de marzo.
- Profunda consternación en Vilagarcía por la muerte de Avelino Barreiro
- Rodman Polyships inicia el contrato para la Guardia Civil: así serán las dos patrulleras
- La Axencia Urbanística de la Xunta se ceba con Pontevedra: la provincia acapara el 60% de las demoliciones de construcciones ilegales
- Los otros «regalos» que traerá el Mundial 2030 a Vigo más allá de Balaídos: trenes, autovías, bicis o instalaciones deportivas
- Avelino, el amigo que deja el cariño como único recuerdo posible
- La Xunta de Galicia planea construir una torre de 15 plantas al lado del Camiño Real de Santiago en Ourense
- Muere un surfista de 64 años en una playa de Oia
- La Xunta ofrece realojo o compensación por las 13 expropiaciones para el futuro barrio de 2.000 viviendas en San Mauro, en Pontevedra