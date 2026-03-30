Presentación del libro «30 anos de Rebelión»

La obra repasa la historia del medio digital de información alternativa «Rebelión». Intervienen en el acto el coordinador del libro, Alfredo Iglesias, y Luis Miguel Busto Mauleón, miembro del consejo editorial de «Rebelión».

Librouro (Eduardo Iglesias, 12), a las 20.00 horas.

Actos

Naturnova

El Centro Interactivo de Educación Ambiental de Afundación abre durante la Semana Santa. A través de una treintena de módulos interactivos permite al visitante conocer mejor aspectos científicos, del medio ambiente, el espacio y nuestro planeta.

Naturnova Afundación (Velázquez Moreno, 18-20). De 17.30 a 20.30 horas. Acceso gratuito a cambio de una donación de alimentos no perecederos (campaña «Cultura por Alimentos»).

Música

19.º Festival de Música Sacra

Con la actuación de la Coral Pedra Blanca de Cesantes, Coro Sénior del Campus de Vigo y Coral Vivacce. Organiza: Acopovi.

Iglesia Virgen del Rocío (Coia), a las 20.30 horas.

Exposiciones

«Ti e eu: entre ríos»

Muestra de cerámica y dibujo de la artista viguesa Heyjuddy.

Asociación Évame Oroza (Subida á Costa, 5). De lunes a viernes, de 16.30 a 20.30 horas. Hasta finales de marzo.

agenda@farodevigo.es