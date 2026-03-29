Reconquista 2026

Con mercado tradicional de artesanía y gastronomía, pasacalles, talleres infantiles, conferencias, recreaciones históricas y conciertos a lo largo de toda la jornada. A las 18.00 horas, inicio de la representación de la Reconquista en Porta do Sol. Consulta la guía completa de actividades.

En el Casco Vello, desde las 11.00 hasta las 21.00 horas.

Música y bailes tradicionales en la Puerta del sol este mediodía de Reconquista. / Marta G. Brea

Música

Coro de Cámara Rías Baixas, en el 19.º Festival de Música Sacra

La basílica colegiata de Santa María acoge esta tarde un nuevo concierto del ciclo de música sacra organizado por la Asociación de Corais Polifónicas de Vigo. Bajo la dirección de Brais González, interpretará un amplio repertorio integrado por 13 canciones compuestas por varios autores.

Basílica colegiata de Santa María (Casco Vello), a las 20.00 horas. Entrada libre.

Jam session

Sesión de música jazz abierta a todos los músicos que quieran participar.

Arco da Vella (Churruca, 2), de 19.30 a 22.00 horas.

Exposiciones

«Intersticios. Fotogramas 2014-2025»

Considerado un artista esencial en la exploración de técnicas fotográficas experimentales y en la representación de la relación entre el ser humano y la naturaleza, Roberto Huarcaya desarrolló una práctica artística centrada en el uso de fotogramas de gran formato.

En el MARCO (Príncipe, 54). De 11.00 a 14.30 horas. Último día.

«Espantallos»

Proyecto en el que Manuel Sendón profundiza en el motivo del espantapájaros. Ofrece historias que podrían funcionar como metáfora de la situación del campo gallego.

Fundación Laxeiro (Policarpo Sanz, 15 3º). De lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (martes y jueves, también de 12 a 14.00); sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 10 de mayo.

«Un país ilustrado»

Un proyecto expositivo que pone el foco en el protagonismo y relevancia de los diseñadores que trabajaron en la Editorial Galaxia a lo largo de sus 75 años de historia. El propósito es traer al primero plano la labor de diseño e imagen de la editorial a través de una muestra de las cubiertas de Galaxia, organizadas según criterios cronológicos y temáticos.

MARCO (Príncipe, 54). De martes a sábados, de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 17 de mayo.

«Vigo, luz e cor»

Reúne pinturas de José María Barreiro que representan escenas circenses, músicos, bodegones y paisajes urbanos, así como composiciones relacionadas con el mar y los viajes. También se exhibe el motivo de la ventana, entendido como símbolo de conexión entre el mundo interior y el exterior del artista.

Casa das Artes (Policarpo Sanz, 15), de lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (martes y jueves, también de 11 a 14.00); sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 26 de abril.

Alba Villar

agenda@farodevigo.es