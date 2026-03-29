¿Qué hacer hoy en las comarcas?

Manuel Busto Galego hizo ayer de maestro de ceremonias en la visita de 40 participantes de Viarum Dezae a la iglesia románica de Ventosa, dentro del programa de Arte Sacro de es te colectivo. La siguiente parada será Carboeiro, en Silleda, el 25 de abril. Pero Viarum Deza anuncia nuevas visitas a Ventosa, en vista de la alta demanda de esta convocatoria.

Noceda inaugura sus Encontros Artísticos no Rural / .

Desde este sábado y hasta el 15 de mayo el centro social de la parroquia lalinense de Noceda una muestra colectiva que, bajo el nombre de NocedArte, permitirá contemplar creaciones del veterano Paío, pero también de siete mujeres que ya son o serán una referencia: Aitana Iglesias, Noa Blanco, Olalla Garra, Ainara Froiz, Inés Benito, Josefina Miranda y Mariña Paz.

El CEIP Villar Paramá participa en un concurso de radio / .

Alumnado de primaria del CEIP Manuel Villar Paramá visitó Radio Pontevedra para presentar su pódcast al concurso Premios José Hermida de Radio Escolar. Radio Pontevedra organiza este concurso en el que participaron 65 centros y más de 1.500 alumnos en la anterior edición.

Silleda cierra su ciclo teatral con ‘De algo hai que morrer!’ / .

Malasombra Produccións representó ayer en el salón parroquial Santa Eulalia la pieza «De algo hai que morrer!», una reflexión sobre las distintos tipos de muerte y qué hay después de este paso. Con esta pieza, Silleda puso fun a un ciclo de funciones teatrales que comenzó el pasado 28 de febrero con «Historia de una enfermedad rara», de Iván Ares.

El XI Cocido Celeste reúne en Lalín a 180 seguidores del Celta / .

La Peña Celtista do Deza celebró ayer su undécimo Cocido Celeste, con una programa que arrancó con un café en el Fogar de Asorey y una visita al Museo Casa do Patrón, en la parroquia de Doade. Tras la sesión vermú con Os Varacuncas, el cocido en el citado Fogar de Asorey reunió a 180 comensales. La cifra es inferior a la del año pasado porque la cita coincidió con otros eventos a los que también querían asistir seguidores del Celta en otros enclaves de la provincia, como la Reconquista en Vigo o el 100 aniversario del Céltiga F.C. de A Illa de Arousa.

Luz verde al Aller Ulloa para la segunda edición de Correlalín

El instituto Ramón María Aller Ulloa de Lalín celebrará la segunda edición de Correlalín con apoyo municipal. El Concello colaborará con servicios sanitarios, cortes de tráfico, control policial, sonido, escenario, premios, haimas, mesas, agua y fruta para los participantes.

Día 22 de mayo.

Festa da Xuventude en Viascón

La parroquia de Viascón, en Cerdedo-Cotobade, reedita su Festa da Xuventude. Contará con música de los DJ Pablo Dolce Vita y DJ Compota, además de una gran carpa y servicio de comida y bebida a precios populares. El Concello colabora con la comisión de fiestas.

Sábado 4 de abril, desde las 21:30.