Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este sábado 28 de marzo de 2026 en Vigo:

Reconquista de Vigo en el Casco Vello

Día grande de la fiesta olívica, con mercado tradicional de artesanía y gastronomía, pasacalles, talleres infantiles, conferencias, recreaciones históricas y conciertos a lo largo de toda la jornada. A las 10.30, misa en la basílica de Santa María (concatedral) presidida por el obispo de la Diócesis, Antonio Valín Valdés.

En el Casco Vello, de 11.00 a 23.30 horas.

Actos

19.º Festival de Música Sacra

Varios conciertos. En la iglesia parroquial de A Salgueira, a las 18.45 horas, con la Coral Val do Fragoso, la Coral Polifónica Santa Clara y el Coro Donas Canticum; en la iglesia Santo Cura de Ars (Aragón), a las 19.30 horas, con la Coral de la UVCD de Candeán, Coro Rociero y Helios Bembrive; en la iglesia de los PP Capuchinos (Vázquez Varela), a las 19.30 horas, con Coral San Mameda de Zamáns, Coral Vagalume de Oia y Coral María Nai do Bo Pastor; en la iglesia Virxe do Rocío (Coia), a las 19.45 horas, con Coral Agarimo y Coral Enarmonía; y en la iglesia de los Picos de O Calvario, a las 20.30 horas, con el Coro de Cámara Rías Baixas. Organiza: Acopovi.

Varios escenarios. Entrada libre.

Ardentía

Concierto especial con motivo de la Reconquista en el que estará acompañado por el Orfeón Mariñeiro do Berbés.

Porta do Sol, a las 21.30 horas.

Dani Dicostas

La artista viguesa presenta temas de su nuevo álbum «Amores pasajeros». Ciclo Momentos Alhambra.

Island Club (Praza da Estrela), a las 22.00 horas. Entradas: 16 euros.

Griso

Repasa su primer disco, «Lunático», y estrena en directo sus últimos ‘singles’ como ‘No demano més’ y ‘Tu versión’.

La Pecera (Pizarro, 35), a las 21.30 horas. Entradas: 16 euros (en feverup.com).

Wondercovers

Versiones de grandes éxitos para bailar. Dentro del programa «La Reconquista de A Laxe», que incluye sesión de Phantomatic DJ (aka Cristian Penelas) de 12.30 a 19.30 horas.

Azotea del CC A Laxe, a las 20.00 horas. Entrada gratuita.

Cuarteto de jazz

Con Gabriel Saito (trompeta), Guillermo Guerrero (guitarra), Miguel Fernández (batería) y Juan Alonso (contrabajo).

La Galeriajazz (Ronda de Don Bosco, 21), a las 21.00 h. Entradas: 7 euros.

Misty López Band

Música folk con toques de psicodelia.

Arco da Vella (Churruca, 2), a las 21.00 horas. Taquilla inversa.

Monteferro + Anaia

Rock en directo.

Ocean Rock Bar (Churruca, 12), a las 22.00 horas.

Tardeo electrónico

Deep house, dark disco y Chicago house con DJ Loiro, Artus, B. Manzano y Javi Barral.

Supersonic (Fermín Penzol, 6), desde las 18.00 h. Entradas: 12 -15 euros.

Os Retranqueiros

Concierto de música tradicional gallega con motivo de la Reconquista.

Casino Vigo (CC A Laxe), a las 23.00 horas. Entrada gratuita.

Teatro

«E nós, alí. Capítulo 2: Terra»

Segunda parte de la serie «E nós, alí». Una mujer se halla en tierra recuperándose de un incendio. Toda una serie de imágenes le muestra el camino de vuelta a su isla.

Teatro Permanente (Abeleira Menéndez, 7), a las 20.00 horas.

agenda@farodevigo.es