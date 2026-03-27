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Qué hacer hoy en Vigo

Agenda cultural y de ocio para el viernes 27 de marzo en Vigo

Alizzz estará este viernes en la sala Mondo.

Alizzz estará este viernes en la sala Mondo. / FdV

R. V.

Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este viernes 27 de marzo de 2026 en Vigo:

Alizzz, pop ecléctico en la sala Mondo

El músico catalán Cristian Quirante ofrece su fusión de pop alternativo, electrónica, R&B, trap y ritmos latinos. El concierto forma parte del proyecto SON Estrella Galicia.

  • Sala Mondo (Joaquín Loriga, 3), a las 21.00 horas.

Actos

Festival Nas Ondas: VI Semana da Produción e Xestión

Hoy, el trompetista Bernat Xamena pronuncia la ponencia «Respirar, tocar, luchar: del silencio a la meta».

  • Auditorio Martín Códax del Conservatorio Superior de Música de Vigo (Manuel Olivié, 23), a las 13.00 horas. Entrada libre.

Venres da EMAO

Conferencia de Hermes Salceda en la que explora la figura de Raymond Roussel, escritor francés fundamental para comprender las conexiones entre la literatura y el arte contemporáneo. Presenta: Darío Basso, profesor de Pintura de la EMAO.

  • Biblioteca de la Escola Municipal de Artes e Oficios (García Barbón, 5), a partir de las 19.00 horas. Entrada libre hasta completar el aforo.

Conferencia

Xerardo Fernández Santomé ofrece la charla «As formacións musicais tradicionais de Galicia e a súa evolución no tempo». Organiza: Aulas de Formación Aberta.

  • Facultade de Comercio (Torrecedeira), a las 17.00 h. Entrada libre.

Proyección-coloquio

Documental «Nortear», de Xandra Táboas, sobre el proceso de creación de la pieza de teatro y danza homónima.

  • A Morada Cooperativa (Enrique X. Macías, 6), a las 19.30 h. Entrada libre.

Presentación de libro

Alicia Savaxe presenta su poemario, «37», en un acto que combina poesía, música y artes plásticas. Intervienen: Isaac Garabatos, Wöyza e Iria Medraño.

  • Évame Oroza (Subida á Costa, 5), a las 20.00 horas.

Música

Tributo a las Guerreras K-Pop

Musical K-Pop donde la fama oculta una guerra sobrenatural por el destino del HofMund. una lucha de bandas donde cada canción es una batalla épica, y la música es el arma definitiva.

  • Teatro Salesianos (Venezuela, 3). A las 18.00 y a las 20.00 horas. Entradas: 24,20 euros.

Vigo Vocal’s Reunion

Festival que rinde homenaje a la música local con participación de diversos artistas vigueses.

  • Supersonic (Fermín Penzol, 6), a las 21.00 horas. Entradas: 10 euros.

Soul Train

Música groove.

  • Ocean Rock Bar (Churruca, 12), a las 22.00 horas. Entradas: 5 euros.

La Chata Soul

Versiones poco habituales de Street Funk, Soul y Blues.

  • Sala Master (Urzáiz, 1), a las 22.30 horas. Entradas: 18 euros.

Mr. River

Fusiona jazz, rock, blues, funk, flamenco y música tradicional.

  • La Pecera (Pizarro, 35), a las 21.30 horas. Entradas: 10 euros.

Teatro

Dantedì 2026: «Boccaccio namorado de Dante»

Comedia didáctica en italiano a cargo de Simone Negrin. Organiza: Società Dante Alighieri Vigo.

  • Oficina Municipal de Distrito Casco Vello (Oliva, 12), a las 19.00 h. Entrada gratuita hasta completar aforo.

«E nós, alí. Capítulo 2: Terra»

Segunda parte de la serie de montajes «E nós, alí», en la que una mujer se halla en tierra recuperándose de un incendio. Toda una serie de imágenes le muestra el camino de vuelta a su isla.

  • Teatro Permanente (Abeleira Menéndez, 7), a las 20.00 horas.

agenda@farodevigo.es

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