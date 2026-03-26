John March, María Soa y Oswaldo Oro, en los actos del Consevatorio

El Conservatorio Superior de Música de Vigo celebra hoy la tercera jornada de su semana dedicada a «Producción e xestión», enmarcada dentro del festival Nas Ondas. La sesión de hoy tiene como elementos destacados la presencia del productor John March, que fue técnico del desaparecido cantante Michael Jackson; una conferencia-taller con María Soa, de Fillas de Cassandra; y un concierto para rematar el día con el compositor y cantante vigués Oswaldo Oro. Las entradas para este y el resto de actos de la jornada son de acceso gratuito en el auditorio Martín Códax del conservatorio de Manuel Olivié y el aula polivalente del CSM Vigo.

La jornada se desarrollará con arreglo al siguiente programa: por la mañana, a las 09.30 horas, «Mi trayectoria en la música», con María Soa; a las 11.30, «Loops e improvisación», con Benxamín Otero; por la tarde, a las 16.00, «Intersección entre la tecnología del audio, la producción musical y la IA», con el productor John March; y, a las 20.00 horas,el concierto de Oswaldo Oro.