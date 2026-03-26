Nas Ondas
John March, María Soa y Oswaldo Oro, en los actos del Consevatorio
Redacción
El Conservatorio Superior de Música de Vigo celebra hoy la tercera jornada de su semana dedicada a «Producción e xestión», enmarcada dentro del festival Nas Ondas. La sesión de hoy tiene como elementos destacados la presencia del productor John March, que fue técnico del desaparecido cantante Michael Jackson; una conferencia-taller con María Soa, de Fillas de Cassandra; y un concierto para rematar el día con el compositor y cantante vigués Oswaldo Oro. Las entradas para este y el resto de actos de la jornada son de acceso gratuito en el auditorio Martín Códax del conservatorio de Manuel Olivié y el aula polivalente del CSM Vigo.
La jornada se desarrollará con arreglo al siguiente programa: por la mañana, a las 09.30 horas, «Mi trayectoria en la música», con María Soa; a las 11.30, «Loops e improvisación», con Benxamín Otero; por la tarde, a las 16.00, «Intersección entre la tecnología del audio, la producción musical y la IA», con el productor John March; y, a las 20.00 horas,el concierto de Oswaldo Oro.
- El centro de salud Nicolás Peña prevé cerrar sus puertas el viernes 10 de abril
- Un centenar de ayuntamientos de Galicia aún no comprobó las fugas de agua cuatro años después de expirar el plazo legal
- Las patronales del metal de Pontevedra proponen un aumento salarial del 12% a cambio de un convenio de cuatro años
- El Puerto de Vigo pega otro acelerón en Bouzas y arrebata a Barcelona el liderato estatal en movimiento de vehículos
- Davila 21/03/2026
- Herida una mujer de 72 años en Tomiño tras ser atacada por una decena de perros
- Los abonados del Celta de Vigo podrán ceder sus asientos en Balaídos a conocidos
- Clausuran un mítico after de Vigo por actividades ilícitas, falta de seguridad e indicios de consumo de drogas