SON Estrella Galicia anuncia nueva temporada con más de 100 conciertos

SON Estrella Galicia acaba de presentar su nueva temporada, y lo hace reafirmando los pilares que han definido su trayectoria desde 2009: el apoyo a las salas, el impulso al talento y una vocación de apertura al mundo que forma parte de su identidad.

En Galicia recalará en Santiago de Compostela, A Coruña, Lugo, Ourense y Vigo con artistas ya confirmados como Black Country New Road, Altın Gün, corto.alto, Pacífica, El Diablo de Shangai, CORTE! y Candelabro. También actuarán en la comunidad Alizzz, que esta misma noche actúa en la sala Mondo viguesa, y Mori, que se subirá al escenario de Radar Estudios, también en Vigo, el 16 de mayo.

Las entradas para estos conciertos están a la venta en DICE y, muy pronto, según indican desde Estrella Galicia, se irán confirmando nuevas fechas y artistas.

Conciertos en salas

En un contexto de transformación constante de la industria musical, SON Estrella Galicia pone el foco en las salas como espacios fundamentales para el desarrollo artístico y en la ruptura de formatos como clave para cambiar la manera de vivir la música. Lugares donde se construyen las escenas, se generan comunidades y emergen los futuros grandes nombres de la música.

Una apuesta que se materializa en una programación que recorrerá salas de dentro y fuera de nuestras fronteras, manteniendo una línea curatorial que combina artistas consolidados con propuestas emergentes. Una filosofía que ha acompañado a SON Estrella Galicia desde sus inicios y que le ha permitido formar parte, a lo largo de 17 años y de más de 1.500 conciertos, del recorrido de artistas como Nathy Peluso, Rosalía, León Benavente o Hinds, entre muchos otros, cuando todavía el gran público ni siquiera los conocía. Un legado que avala su papel como plataforma de descubrimiento y acompañamiento del talento que mantiene el espíritu de su cerveza en el centro.