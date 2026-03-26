Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este jueves 26 de marzo de 2026 en Vigo:

Conferencia del director de «Hope, estamos a tiempo»

El divulgador y director de El Gatoverde Producciones, Mariano Baratech, autor de «Hope, estamos a tiempo», el trabajo documental más visto en la plataforma RTVE Play, participa hoy en la quinta edición del Ciclo de Montaña, Medio Ambiente e Cambio Climático de la UVigo.

El Auditorio del Concello de Vigo (Praza do Rei, s/n), a las 20.00 horas. Entrada libre.

Actos

«Somos o que imaxinamos»

O club de lectura de galego da Escola Oficial de Idiomas organiza un encontro co científico e escritor Alberto González-Garcés Santiso, autor do libro «Somos o que imaxinamos». Alí presentará este traballo e terá un dialogo cos asistentes.

Salón de actos da Escola Oficial de Idiomas (Martínez Garerido, 17), ás 11.30 horas. Entrada libre.

Proxección + coloquio

Proxección do documental «Grelei: raíces no teu lar», seguido de coloquio coa súa directora, Adriana Páramo Pérez.

Salón de actos da Morada Cooperativa (Enrique X. Macías, 6), ás 19.00 horas. Taquilla inversa (recomendado, 5 euros)

Presentación de libro

Lanzamento ó público de «A queimada das ánimas», con seu autor Samuel Ferro.

Libería Nobel do Calvario (Urzáiz, 171), ás 17.00 horas. Entrada libre.

Círculo de lectura

Actividade que convida a traer o teu libro preferido e leer 3 páxinas para o círculo de lectura do colectivo RioLagares.

En la sede del colectivo, RioLagares (Falperra, 16), ás 19.30 horas Entrada libre.

Festival Nas Ondas: VI Semana da Produción e Xestión

Ciclo de charlas, talleres y conciertos a cargo de especialistas de diversos ámbitos relacionados con la música, la creación artística, la gestión y la inclusión cultural. Hoy, «Mi trayectoria en la música», con María Soa(09.30 horas); «Loops e improvisación», con Benxamín Otero (11.30 h.); «Intersección entre la tecnología de audio, la producción musical y la IA», con John March (16.00 h.) y Concierto de Oswaldo Oro (20.00 h.).

Auditorio Martín Códax del Conservatorio Superior de Música de Vigo (Manuel Olivié, 23), a partir de las 19.30 horas. Entrada libre.

Presentación de libro

Lanzamiento del libro «Recuerdos del sol naciente», de Miguel Cabaleiro.

En Galicia Business Center (Vía Norte, 17), a las 19.00 horas.

Cuentacuentos

Con motivo del Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil (2 de abril), en memoria del nacimiento de Hans Christian Andersen, El Corte Inglés acoge un cuentacuentos con María Núñez, «La mona Casilda tiene un cagallón», tierno y lleno de humor.

Librería de El Corte Inglés (5º Planta), a las 18.00 horas. Para asistir es necesario inscribirse en eventosvigo@elcorteingles.es

Conversa sobre libro

Conversa sobre «A nena de xeo», de Anxos Sumai, con ilustracións de Minia Regos. Presencia no acto da autora, a editora e unha lectora.

Fundación Euseino? (México, 37), ás 20.00 horas. Entrada libre.

Música

DSYPL

Concierto con sus muchas versiones y ganas de fiesta.

En La Posada (Compostela, 19), a las 23.00 horas. Entrrada libre hasta completar aforo.

«Contra Tempo»

Los músicos Alberto Cunha, Sabela Cereijo y Andrés Cunha, hermano del primero, protagonizan esta noche un concierto solidario a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), en el que reinterpretarán grandes éxitos de los años 60-70. Un viaje musical lleno de nostalgia, emoción y ritmo.

Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13), a las 20.30 horas. Entradas desde los 15,00 euros.

Teatro

«Un consumidor feliz»

Espectáculo del grupo de interpretación Xestual, con dramaturgia de Leire Gil y dirección de Paula Barcala, dentro de los talleres integrados de 4º curso.

En la sala Pedra Seixa de la sede de la Escola Superior de Arte Dramática de Galicia (Poza do Cabalo, s/n), a las 18.00 horas. Entrada libre.

agenda@farodevigo.es