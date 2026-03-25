Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este miércoles 25 de marzo de 2026 en Vigo:

José Manuel García habla en el Club FARO sobre la comunicación no verbal

Exmiembro de la UCO, docente, divulgador y director del Instituto Europeo de Ciencias del Comportamiento, J.M. García, Pincho, es el invitado del Club FARO. «Ciencias del comportamiento. Claves para descifrar la comunicación no verbal de la gente que nos rodea», su charla, que presenta Rubén Rey.

Salón de actos del MARCO, a las 20.00 horas. Acceso libre para suscriptores hasta llenar aforo.

Actos

Conferencia con Odile Rodríguez de la Fuente

Dentro del quinto «Ciclo de Montaña, Medio Ambiente y Cambio Climático» del Club Peña Trevinca Montañeros de Galicia, la bióloga y divulgadora Odile Rodríguez de la Fuente —un apellido que ya lo dice todo—, será la protagonista de la jornada vespertina de hoy, en un acto que presenta la subdirectora de FARO, Irene Bascoy.

Auditorio del Concello (Praza do Rei, 1), a las 20.00 horas. Entrada libre hasta completar el aforo.

Mesa con proyección

Dentro del ciclo «Memoria democrática», sobre víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura en la provincia de Pontevedra, Cristina Caramés y Xosé Manuel Domínguez Freitas protagonizan una mesa de debate presentada por Rosa Pascual, en la que se proyectará un vídeo sobre Camposancos. Organiza: Ateneo Atlántico.

En la sede de Ateneo Atlántico (Hernán Cortés, 28), a las 09.00 horas.

Cuatro cortometrajes

Tarde-noche con cuatro cortometrajes de Eduardo Soutullo, en un acto presentado por Virginia Calviño, dentro del ciclo «Derechos humanos y cine». Los cortos son los siguientes: «Fons Vitae, una nueva era para el planeta», «Canciones para después de una revolución», «Un caballo de Troya ucraniano entra en Rusia» y «Canciones a los niños muertos en Auschwitz». Organiza: CinemAteneo, de Ateneo Atlántico.

En el Salón Vitruvia (Reconquista, 7), a las 19.30 horas.

Festival Nas Ondas: VI Semana da Produción e Xestión

Ciclo de charlas, talleres y conciertos a cargo de especialistas de diversos ámbitos relacionados con la música, la creación artística, la gestión y la inclusión cultural. Hoy, «¿Accesibilidad en la música? ¿Es la música inclusiva?», con Raquel García (10.00 horas); «El poder de la música desde la investigación biométrica», con Laura Navarro (12.00 horas); y «Taller de técnicas corporal, oral y escénica» (17.00 horas).

Auditorio Martín Códax del Conservatorio Superior de Música de Vigo (Manuel Olivié, 23), a partir de las 10.00 horas. Entrada libre.

«Aventuras do bosque», con Raquel Galavis

Sesión doble dentro del programa infantil «A biblioteca dos pequenos».

Biblioteca Pública de Vigo «Juan Compañel» (Joaquín Yáñez, 6), con sesiones a las 17.30 y 18.15 horas.

Música

«Contra Tempo»

Los músicos Alberto Cunha, Sabela Cereijo y Andrés Cunha protagonizan un concierto solidario a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), en el que reinterpretarán grandes éxitos de los 60-70. Un viaje lleno de nostalgia, emoción y ritmo.

Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13), a las 20.30 horas. Entradas desde los 15 euros.

Teatro

«Un consumidor feliz»

Espectáculo del grupo de interpretación Xestual, con dramaturgia de Leire Gil y dirección de Paula Barcala, dentro de los talleres integrados de 4º curso.

En la sala Pedra Seixa de la sede de la Escola Superior de Arte Dramática de Galicia (Poza do Cabalo, s/n), a las 18.00 horas. Entrada libre.

Exposiciones

«Encantado, Galicia»

Acuarelas del artista tailandés Krerkkrai Songin, conocido artísticamente como Kirk. La exposición es el resultado de un viaje personal y artístico que comenzó en 2020, cuando llegó a Vigo para estudiar biología marina.

Navia Espacio de Arte (Pedra Seixa, 33). De lunes a viernes, de 10.30 a 13.30 y de 16.00 a 18.00 horas. Hasta el 30 de abril.

«O camiño das bateas»

El artista Kike Ortega expone esculturas elaboradas con materiales de desecho procedentes de bateas.

Sede Afundación (Policarpo Sanz, 24-26). De lunes a sábado, de 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 10 de abril.

«Intersticios. Fotogramas 2014-2025»

Considerado un artista esencial en la exploración de técnicas fotográficas experimentales y en la representación de la relación entre el ser humano y la naturaleza, Roberto Huarcaya desarrolló una práctica artística de gran formato.

En el MARCO (Príncipe, 54). De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 29 de marzo.

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