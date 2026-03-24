Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este martes 24 de marzo de 2026 en Vigo:

V Ciclo de Montaña, Medio Ambiente e Cambio Climático

Iniciativa del Club Peña Trevinca Montañeiros de Galicia, en colaboración con el Concello y la Universidade de Vigo. El ciclo, que se desarrollará durante tres jornadas, arranca esta tarde con una conferencia a cargo del alpinista vasco Alex Txikon, que compartirá su experiencia en la conquista de las grandes cumbres del planeta.

Auditorio del Concello (Praza do Rei, 1), a las 20.00 horas. Entrada libre hasta completar el aforo.

Actos

Festival Nas Ondas: VI Semana da Produción e Xestión

Ciclo de charlas, talleres y conciertos a cargo de especialistas de diversos ámbitos relacionados con la música, la creación artística, la gestión y la inclusión cultural. Hoy, «Una ojeada a la música popular en los eSports», con Eulalia Febrer (9.30 h); «Gestión cultural y cooperación europea en el ámbito musical», con Sara Domínguez (11.30 h); y el concierto «Monográfico II sobre Octavio Vázquez» (20.00 h).

Auditorio Martín Códax del Conservatorio Superior de Música de Vigo (Manuel Olivié, 23), a partir de las 9.30 horas. Entrada libre.

Entrevista a Iván Ferreiro

Grabación del pódcast «Entre tema e tema», que contará con la presencia en directo del cantante, que presenta su gira «Hoy x Ayer».

Biblioteca de Salesianos (Venezuela, 3), a las 17.30 horas. Entrada libre hasta completar el aforo.

Encuentro-coloquio

La periodista de FARO Carolina Sertal modera un encuentro entre mujeres del centro de educación de adultos Nelson Mandela de A Lama y de la EPA Berbés, que abordarán el tema «El reto de ser mujer, aquí».

MARCO (Príncipe, 54), a las 11.30 horas. Plazas limitadas (necesaria confirmación de asistencia en comunicacion@marcovigo.com).

Presentación de taller de teatro

Sesión informativa sobre el próximo inicio de un taller de teatro con Maribel González Muñoz. Organiza: Ateneo Atlántico.

Ateneo Atlántico (Hernán Cortés, 28b), a las 19.30 horas. Entrada libre.

Música

19.º Festival de Música Sacra

Con la participación de la Coral María Auxiliadora, la Coral SCD Atlántida de Matamá y la Coral Alborada de Cabral. Organiza: Acopovi

Iglesia de María Auxiliadora (Ronda de Don Bosco), a las 20.15 horas.

Recital Andrea Bocelli (proyección)

Exhibición de la película «Andrea Bocelli 30: The Celebration», que recoge los mejores momentos de tres conciertos históricos del tenor italiano.

Multicines Norte (Vía Norte, 22), a las 17.30 horas. Entradas: 10 euros.

Triálogo

Trío vigués de jazz con un repertorio que incluye temas de Wayne Shorter, Clifford Brown, Grant Green y Wes Montgomery. Tras el concierto se abrirá una jam session.

La Casa de Arriba (Martón Códax, 23), a las 21.30 horas. Entradas: 6 euros.

Teatro

«¡Madre mía! Maternidades y crías en el mundo animal»

Muestra de 45 fotografías que recogen el nacimiento, crianza y emancipación de crías de otras tantas especies animales. Organiza: Obra Social de Abanca en colaboración con la editorial Lunwerg.

Sala de exposiciones del Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13 –entrada por calle Reconquista–). De lunes a viernes, de 17.30 a 20.30 horas; sábados, de 11.00 a 14.00 y 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 20 de junio.

agenda@farodevigo.es