Qué hacer hoy en Vigo
Club FARO: Senén Barro da as claves para entender a IA
Doutor en Física, catedrático de Ciencias da Computación e IA da USC, Senén Barro é o invitado de hoxe no Club FARO. «Poden pensar as máquinas? Claves para entender a intelixencia artificial» é o título da súa charla. O editor Henrique Alvarellos presentará o acto.
- Salón de actos do MARCO (calle Príncipe, 54), ás 20.00 horas. Acceso preferente para subscritores ata un aforo de 150 persoas.
Actos
Proyección en el Auditorio
Siguiendo con el ciclo «Entre soños e desexos», proyección del filme «A savana e a montanha» (Portugal/Uruguay, 2024, VOSC), de Paulo Carneiro. Organiza: Club Lumière.
- Auditorio Municipal del Concello (Praza do Rei), a las 20.30 horas.
Música
19.º Festival de Música Sacra
Concierto de la Coral Polifónica Rosalía de Castro. Organiza: Acopovi.
- Iglesia de Santiago de Vigo, a las 19.30 horas.
Exposiciones
«Encantado, Galicia»
Acuarelas del artista tailandés Krerkkrai Songin, conocido artísticamente como Kirk.
- Navia Espacio de Arte (Pedra Seixa, 33). De lunes a viernes, de 10.30 a 13.30 y de 16.00 a 18.00 horas. Hasta el 30 de abril.
«O camiño das bateas»
El artista Kike Ortega expone esculturas elaboradas con materiales de desecho procedentes de bateas.
- Sede Afundación (Policarpo Sanz, 24-26). De lunes a sábado, de 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 10 de abril.
«No(i)roeste. A Reserva Occidental»
Representa la séptima edición de la Bienal del Cuero que la EMAO organiza desde el año 2013, consolidada ya como referencia obligada en este ámbito de la artesanía. En esta edición, se trabaja la idea de la huella del oficio en el noroeste peninsular.
- En la Biblioteca de la EMAO (García Barbón, 5 ). De lunes a viernes, de 19.00 horas a 21.00 horas. Hasta el 27 de marzo.
