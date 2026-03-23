¿Qué hacer hoy en las comarcas?
Este sábado el escritor estradense Xosé Luna participó en el IV Encuentro Literario Galego-Castelán, centrado en la poesía y la emigración, un evento que reunió recitales en gallego y castellano junto a ponencias y actuaciones musicales y teatrales. El también exdocente viajó hasta Alcalá de Henares para formar parte de esta iniciativa literaria, en el que también estuvieron Maribel Domínguez y Luis Miguel García.
Lalín cuenta desde ayer con otra vecina que con el privilegio de haber alcanzado el siglo de vida. María Isabel Sisto, de O Corpiño, lo celebró con sus familiares en una comida en un restaurante del municipio en un ágape en el que no faltó la tradicional tarta de cumpleaños y regalos de sus allegados. El alcalde lalinense, José Crespo, se acercó hasta el establecimiento hostelero acompañado del concejal Marcos Mariño, también vecino de O Corpiño, para desearle un feliz cumpleaños a María Isabel y le entregó un presente institucional además de un ramo de flores.
El teatro fue protagonista en el Centro Cultural Vista Alegre de A Bandeira. La compañía K’paparota Teatro puso en escena la obra Latexos as lendas do castro, un espectáculo familiar bajo la dirección de Kevin Stewart y la interpretación de Patricia Cameán. La actividad fue promovida por la asociación cultural Vista Alegre en colaboración con la Diputación provincial y el ayuntamiento.
El Coro Vales Mahía de A Bandeira celebró su décimo tercer aniversario con un concierto en el auditorio de la localidad silledense. Además de la agrupación local, el espectáculo contó con la participación como invitados para la ocasión del Coro de Cámara Música Viva de O Carballiño y la Coral Virxe do Ponte de Cospeito. El espectáculo, con entrada gratuita, dio comienzo en torno a las 20.30 horas del sábado y concentró a numeroso público en el auditorio Manuel Dopazo. Fue organizado por la propia agrupación de canto de esta localidad trasdezana.
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