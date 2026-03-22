¿Qué hacer hoy en las comarcas?

La Ruta de Clásicos do Cocido, organizada por la Escudería de Clásicos O Toxo, reunió ayer a un total de 140 de coches llegados desde diversos puntos de Galicia y el resto de España. Como gran novedad de esta duodécima edición fue la participación de una asociación de camiones clásicos de los años 50 y 60, que aportó una decena de vehículos industriales a la comitiva. Tras una ruta por la comarca, los participantes compartieron un ágape en el Hotel Torre do Deza.

Procesión de San Benito en Pardesoa / .

La parroquia forcaricense de Pardesoa celebró ayer su San Benito de invierno, con misas desde las 09.30 cada hora, y procesión al mediodía. Durante el evento vecinos y fieles al santo se dieron reunión en la iglesia parroquial , acompañando con música Gaiteiros Os Alegres.

Actividades

Kicboxing en Lalín

El trofeo de kickboxing Cocido de Lalín reunirá más de 150 deportistas en el multiusos. Se trata de la primera ocasión en la que el Arena acoge una competición de esta práctica deportiva. Bajo la coordinación del club de la localidad Two Warriors Academy, que gestiona Marcos Fernández Méndez, el evento prevé concentrar entre deportistas, acompañantes y organización, en torno a 600 o 700 personas. Se llevará a cabo entre las 9.45 y en torno a las 19.00 horas con pausa para comer y entrada gratuita para el público.

Hoy

Presentación en A Estrada

La revista Galega de Educación de Nova Escola Galega será presentada este miércoles 25 de marzo en la Casa das Letras de A Estrada, a las 19.30 horas. En esta ocasión el tema central del nuevo número serán las Radios Escolares. Radio Estrada y el programa O Recuncho da Lingua serán protagonistas de la presentación, en la que participará el alcalde, Gonzalo Louzao. Nova Escola Galega recalca con esta entrega número 93 las experiencias «muy meritorias» de radio escola en Galicia desde hace décadas, y mismo la radio como herramienta didáctica .

Miércoles, 25 de marzo.