Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este sábado 21 de marzo de 2026 en Vigo:

Día Mundial del Teatro en Valladares

La Agrupación de Centros Culturais de Vigo organiza esta tarde la celebración del Día Mundial del Teatro en el auditorio del Centro Cultural de Valladares. El evento reunirá a 8 grupos de teatro de la agrupación, que ofrecerán una muestra del trabajo escénico que se desarrolla en los distintos centros culturales de la ciudad, para poner así en valor el empuje del teatro aficionado.

Auditorio del Centro Cultural de Valladares, a las 19.30 horas. Entrada libre y gratuita hasta completar el aforo.

Actos

Matinal gratuita de cine

OCine Premium Gran Vía celebra su primer aniversario con una matinal de cine gratuita, con 3 proyecciones simultáneas, a las 11.30 horas, en las salas 4D E-Motion, Kidsy Premium + Dolby Atmos, que permitirán disfrutar de distintas experiencias en salas. Se ponen a disposición del público 380 butacas gratuitas, que se asignarán por orden de llegada hasta completar aforo. Las entradas podrán recogerse desde las 11.00 en el propio cine, y quienes no consigan plaza podrán acceder a otros pases matinales con tarifa reducida.

En 3 salas de OCine Premium Gran Vía, a las 11.30 horas.

Tardes K-pop

En colaboración con el colectivo Kimchimochi y coincidiendo con el lanzamiento de su nuevo álbum, titulado «Arirang», esta agrupación dedica una tarde monográfica al grupo más importante del pop coreano, que además ha incluido dos noches en el estadio Metropolitano de Madrid dentro de su gira mundial. La tarde K pop dedicada al grupo en Vigo también coincide con el estreno de «BTS: The Comeback Live» en Netflix.

FNAC Vigo, en el CC Vialia-Estación, a las 18.00 horas.

Desfile de moda

Con la participción de un colectivo de regueifas y el grupo de baile moderno del CSCR de Beade.

Asociación de Veciños Cultural e Deportiva Monte da Mina de Castrelos, a las 17.30 horas.

Música

Andhrea and The Black Cats

Concierto de presentación de su nuevo álbum «Bon Appétit!».

En la sala La Pecera (Pizarro, 35), a las 21.30 horas Entrada: 10 euros.

Why Not + Pagafantas + Joaquín Fénix + DJ Cliff

Cuádruple sesión musical.

Ocean Rock Br (Churruca, 12), a las 20.30 horas.

19.º Festival de Música Sacra

Concierto de las agrupaciones Coral Polifónica Anduriña de Coruxo y Coral Polifónica Máximo Gorki. Organiza: Acopovi.

Iglesia Románica de Coruxo, a las 19.30 horas.

Música en la Iglesia del Carmen

Concierto dentro de la decimonovena edición del Festival de Música Sacra de Vigo, a cargo de la Coral Polifónica Rosalía de Castro.

Igrexa do Carme (Travesas), a las 19.30 horas.

Tres corales en La Soledad

Triple concierto dentro del decimonoveno Festival de Música Sacra de Vigo, a cargo de, de un lado, la Coral Polifónica do Colexio da Avogacía, el tándem Apostol Santiago + Colexio da Avogacía y, por último, la Coral Polifónica Apóstol Santiago.

Igrexa da Soidade ( O Castro), desde las 19.45 horas.

Nepa Kartojama

Concierto «Ola, primavera», en el primer amanecer de la nueva estación.

Paseo dos Peixes de Bouzas, en el muelle de madera (después del campo de fútbol), a las 08.30 horas.

Orquestra Kv2211

Concierto «Música para unha Reconquista».

Basílica de Santa María de Vigo, en el Casco Vello, a las 13.00 horas.

Teatro

«Sonrisas y lágrimas»

Clásico del teatro musical que llega a Vigo bajo la producción de Theatre Properties. En la Austria de finales de los 30, María, una joven novicia, llega a la casa del estricto capitán Von Trapp para hacerse cargo de sus 7 hijos.

Auditorio Mar de Vigo (Beiramar, 59), a las 17.00 y las 20.30 horas. Entradas: desde 48,50 euros.

«Esto no es culpa de nadie»

Pieza cómica a cargo de Facu Díaz.

Teatro Afundación de Vigo (Policarpo sanz, 13), a las 20.30 horas. Entradas: desde 19,80 euros.

«Minor inter partes»

Pieza teatral que da continuidad al espectáculo «Baleiro».

Teatro Ensalle (Chile, 15), a las 20.00 horas.

«Disons, Rosalía»

Recital poético bilingüe a cargo de Anxo.

Teatro Permanente (Abeleira Menéndez, 7), a las 20.00 horas.

«Monkey Puzzle»

Cuentacuentos de Academia Bastón.

Biblioteca Pública Juan Compañel, a las 12.00 horas.

agenda@farodevigo.es