Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este viernes 20 de marzo de 2026 en Vigo:

«Sonrisas y lágrimas»: un clásico del teatro musical

Este clásico del teatro musical llega a Vigo bajo la producción de Theatre Properties. En la Austria de finales de los años 30, María, una joven novicia, llega a la casa del estricto capitán Von Trapp para hacerse cargo de sus siete hijos. Su alegría transformará un hogar marcado por la disciplina mientras la familia se enfrenta a los cambios que sacuden Europa. Ideal para un público familiar.

Auditorio Mar de Vigo (Beiramar, 59), a las 20.00 horas. Entradas: desde 48,50 euros.

Actos

Inauguración mural

Presentación del mural cerámico «Falar poema». El acto contará con la presencia del poeta Ismael Ramos, Premio Nacional de Poesía, y los creadores del Obradoiro de Cerámica de Apamp.

Centro de Día y Ocupacional de Apamp (Miguel Hernández, 1), a las 12.00 horas.

Recital de poesía

El grupo de poesía Brétema celebra un festival con motivo del Día del Padre con acompañamiento musical de Os Bohemios.

Centro Sociocomunitario de O Calvario (Numancia, 3), a las 18.00 horas. Entrada libre.

Presentación de libro

Marcos Gendre y Adriana Díaz presentan «Lana del Rey. Mitología de un icono pop», un libro en el que trazan una radiografía de una cantante que ha sabido resistir al linchamiento de la crítica, a la cultura del consumo rápido y a las imposiciones de la industria.

Fnac (CC Vialia Estación), a las 18.00 horas.

Nuevo poemario

Presentación de la obra «Poemáforo», de Celso Emilio Ferreiro. Acto con el que se conmemora el Día de la Poesía.

Asociación Cultural Évame Oroza (Subida á Costa, 5), a las 20.00 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

«Showcooking»

Sabina Banzo presenta su libro «Más airfryer y 120 recetas para triunfar» en un encuentro con sus seguidores que incluirá una demostración de cocina en directo seguida de un picoteo. Presenta: Nuria Garrido.

Espacio Movistar (Gran Vía, 28), a las 19.00 horas.

Desfile inclusivo

Down Vigo, Decathlon y Discamino ofrecen un desfile de moda deportiva en el que personas con síndrome de Down y trabajadores de Decathlon comparten pasarela. La iniciativa conmemora el Día Mundial del Síndrome de Down.

CC Vialia Estación, a las 17.00 horas.

Teatro

«Minor inter partes»

Estreno de la pieza teatral que da continuidad al espectáculo «Baleiro», que abordaba el vaciamiento de los símbolos y los discursos y propone habitar ese vacío para reedificar el mundo. Con texto de Pedro Fresneda y Juan Navarro.

Teatro Ensalle (Chile, 15), a las 20.00 horas.

«Outra movida»

Monólogo de humor a cargo de Oswaldo Digón.

Casino Vigo (CC A Laxe), a las 21.00 horas. Entradas: 15 euros.

Música

Orquestra Vigo 430

La orquesta, dirigida por Javier Fajardo, y la violinista Catherina Lee ofrecen el programa «Camiños da alma», que incluye piezas de Bruch y Brahms.

Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13), a las 20.00 horas. Entradas: desde 11 euros.

19.º Festival de Música Sacra

Concierto de la Coral Polifónica Apóstol Santiago. Organiza: Acopovi.

Iglesia del Sagrado Coración (Rosalía de Castro), a las 20.00 horas.

Caverna Night Fest

Con Joao tomba, los Crazy Rollers y Rocko-Loko junto a otros siete cantantes. Antes del concierto, habrá, desde las 20.00 horas, pinchos con sesión DJ en Madroa Centro, con DJ Guaper. A las 0.00 horas, Caverna DJ Session, con Nelson Caverna y Meteoro DJ, en La Iguana.

La Fábrica de Chocolate (Rogelio Abalde, 22), a las 21.00 horas. Entradas: 15 euros en taquilla.

Concierto de piano Mayeusis

A cargo de alumnado del Conservatorio Mayeusis de Vigo.

Aula de Danza Grande Mayeusis (Areal, 118), a las 19.00 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

The Nineties Rock the Machine

Covers de temas de rock de los 90.

Ocean Rock Bar (Churruca, 12), a las 22.30 horas. Entradas: 8 euros.

The Black Hole

Power trio de blues rock. Concierto del ciclo «Blues & Rías»

Supersonic (Fermín Penzol, 6), a las 21.30 horas. Entradas: 20 euros (15 euros en venta anticipada).

«Recital si tal... con Carlos Tresandí y J. Pablo Sangiao»

Repaso a la historia de la música humorística en español.

La Pecera (Pizarro, 35), a las 21.30 horas. Entradas: 10 euros.

agenda@farodevigo.es