Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este jueves 19 de marzo de 2026 en Vigo:

Repion, en concierto

La banda compuesta por las hermanas Marina y Teresa Iñesta llegan a Vigo con su propuesta desataca en el panorama independiente nacional por su energía, melodías pegadizas y su influencia del rock de los 90. Directos Vibra Mahou.

Sala Supersonic (Fermín Penzol, 6), a las 22.00 horas: Entradas: 22,30 euros.

Actos

Presentación de libro

Xurxo Estévez presenta al público su trabajo «Notas ao pé de páxina», en un acto en el que estará acompañado por Manolo Veiga. El autor es arquitecto técnico y doctor en Bellas Artes, fue colaborador de «A Nosa Terra» y animador de uno dos sus blogs en la edición digital. Publicó «Espiral de lideiras» en Espiral Maior y en la editorial Tàndem en versión catalana, así como artículos en «A trabe de ouro», «Veus Alternatives» y otros medios.

En el local social de RioLagares (Falperra, 16), a las 19.30 horas.

Música

«Piaf! The Show»

El mayor éxito francés de los últimos años llega a Galicia para celebrar el 110 aniversario de la inmortal Edith Piaf.

Teatro Afundación de Vigo, a las 20.00 horas. Entradas: desde 24,20 euros.

Tres décadas de música de Andrea Bocelli

Proyección del filme «Andrea Bocelli 30: The Celebration» (2024), un recital con el que el afamado cantante italiano celebró en el Teatro del Silenzio, en La Toscana, sus 30 años de carrera. La actuación reunió a artistas invitados de la talla de Plácido Domingo, Zucchero, Nadine Sierra, Aida Garifullina, David Foster, Celine Dion, Jon Batiste, Brian May o Will Smith.

Multicines Norte, 17.30 horas.

«Many Rivers»

Concierto del dúo formado por el trompetista Ricardo Formoso y el pianista Luís Figueiredo para presentar el disco «Many Rivers».

Café Vitruvia (Reconquista, 17), a las 20.30 horas. Entrada: 16 euros.

Exposiciones

«Encantado, Galicia»

Acuarelas del artista tailandés Krerkkrai Songin, conocido en el mundo plástico como Kirk. La exposición es el resultado de un viaje personal y artístico que comenzó en 2020, cuando llegó a Vigo desde Tailandia para realizar su doctorado en biología marina. Lo que empezó como un desconocimiento absoluto de la tierra terminó convirtiéndose en un proyecto pictórico donde la fluidez de la acuarela captura la esencia de los paraísos cotidianos de Galicia que, a menudo, pasan inadvertidos para quienes viven en ellos.

Navia Espacio de Arte (Pedra Seixa, 33). De lunes a viernes, de 10.30 a 13.30 y de 16.00 a 18.00 horas. Hasta el 30 de abril.

«O camiño das bateas»

El artista Kike Ortega expone esculturas elaboradas con materiales de desecho procedentes de bateas, con las que busca innovar en la transmisión de los valores culturales gallegos y concienciar del compromiso con el medio ambiente.

Sede Afundación (Policarpo Sanz, 24-26). De lunes a sábado, de 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 10 de abril.

«Intersticios. Fotogramas 2014-2025»

Considerado un artista esencial en la exploración de técnicas fotográficas experimentales y en la representación de la relación entre el ser humano y la naturaleza, Roberto Huarcaya desarrolló una práctica artística centrada en el uso de fotogramas de gran formato.

En el MARCO (Príncipe, 54). De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 29 de marzo.

«Espantallos»

Proyecto en el que Manuel Sendón profundiza en el motivo del espantapájaros. Ofrece historias que podrían funcionar como metáfora de la situación del campo gallego.

Fundación Laxeiro (Policarpo Sanz, 15 3º). De lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (martes y jueves, también de 12 a 14.00); sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 10 de mayo.

«No(i)roeste. A Reserva Occidental»

Representa la séptima edición de la Bienal del Cuero que la EMAO organiza desde 2013, consolidada ya como referencia obligada en este ámbito de la artesanía.

En la Biblioteca de la EMAO (avenida de García Barbón, 5 ). De lunes a viernes, de 19.00 a 21.00 horas. Hasta el 27 de marzo.

«Ellas»

Exposición colectiva que reúne obras de 18 mujeres artistas, que muestran sus inquietudes y sensibilidades.

En Quadro (Fermín Penzol 10), de lunes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas; sábados, de 10.30 a 14.00 horas. Hasta el 27 de marzo.

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