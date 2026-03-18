O Son do Camiño desvela el cartel por días y suma a tres nuevos artistas
Katy Perry y Linkin Park lideran un cartel que volverá a convertir Santiago en el epicentro musical del país del 18 al 20 de junio
Anxo Bentrón
Tras semanas de espera y con los fans pidiéndolo día si, día también, O Son do Camiño acaba de desvelar el cartel por días para la edición de este año, así como la puesta a la venta de los abonos diarios.
El festival, que este año se celebrará del 18 al 20 de junio en el Monte do Gozo, volverá a convertir Santiago en el epicentro musical del país con un cartel que reúne a algunas de las figuras más emblemáticas del panorama musical internacional, nacional y gallego actual.
Cartel de O Son do Camiño
El cartel de este año está liderado por Katy Perry y Linkin Park, cuyas actuaciones en la capital gallega pueden catalogarse ya como históricas. Junto a la cantante californiana, uno de los grandes referentes de la cultura pop, y la icónica banda de rock alternativo, el cartel está compuesto también por otros nombres destacados del panorama musical como Dani Martín, Biffy Clyro, Lola Índigo, Afrojack, Guitarricadelafuente o Sen Senra.
Junto a ellos, también se subirán a los escenarios del Monte do Gozo otros artistas como el compostelano Ortiga, Mvrk, Barry B, Leire Martínez, Carlos Ares, Sexy Zebras, D. Valentino o Niña Polaca.
Por otro lado, en cuanto a la música electrónica, que volverá a contar con un escenario exclusivo, tendrán lugar las actuaciones de Aida Blanco, Bárbara Lago, Bego Martin, Carlita, Caste, DJ Gigola, Hector Oaks, Honeyluv, Hoonine, Jimi Jules, MCR-t, Paramida o Patrick Mason, entre otros.
Además, O Son do Camiño anunció este miércoles la incorporación en la edición de este año de tres nuevos artistas: DJ Snake, Dorian y Li/Lu.
La incorporación más destacada es la de DJ Snake. El DJ franco-argelino es una de las figuras más influyentes del panorama electrónico mundial con temas icónicos como Taki Taki, Noventa, Lean On o Turn Down for What.
Por su parte, el festival también suma al grupo barcelonés Dorian con su cominación de new wave, electrónica e indie rock, y el dúo de Funky house ruso compuesto por Lilo Andzho y Luckashyowa Li/Lu.
Cartel por días
Así, en la edición de este año de O Son do Camiño, el primer día (jueves 18) se subirán al escenario Katy Perry y Dani Martín, el viernes harán lo propio Linkin Park y, finalmente, el sábado será el turno de Lola Índigo o DJ Snake.
Este el el cartel por días completo:
Jueves 18
- Katy Perry
- Dani Martín
- Carlos Ares
- Leire Martínez
- Barry B
- The Molotovs
- Michenlo
- Habló Pablo
- Aida Blanco
- Barbara Lago
- DJ Gigola
- Héctor Oaks
- MCR-T
- Supergloss
Viernes 19
- Linkin Park
- Biffy Clyro
- Hoobastank
- Sexy Zebras
- Niña Polaca
- The Bloody Betroots
- D. Valentino
- Corella
- Carlita
- Caste
- Honeyluv
- Hoonine
- Jimi Jules
- Viviana Casanova
Sábado 20
- DJ Snake
- Lola Índigo
- Guitarricadelafuente
- Afrojack
- Sen Senra
- Mvrk
- Dorian
- Carlangas
- Ortiga
- Sarria
- Bego Martin
- Li/Lu
- Patrick Mason
- HAAi
- Perel
- Tout Sanders
Además, desde el festival anunciaron que el próximo martes 24, a las 12.00 horas, se pondrán a la venta un pequeño cupo de abonos diarios.
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