Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este miércoles 18 de marzo de 2026 en Vigo:

Jordi Sierra aborda el rol de las mujeres a la sombra de grandes artistas en Club FARO

El escritor Jordi Sierra i Fabra pronuncia en el Club FARO la conferencia «Más que amantes. Camille Claudel, Jeanne Hébuterne y Milena Jesenská. Mujeres enamoradas a la sombra de Rodin, Modigliani y Kafka». Presentan: Antonio García Teijeiro, escritor, y Noa García, periodista.

MARCO (Príncipe, 54), a las 20.00 horas. Acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar el aforo (150 personas).

Actos

«Ventos de Elsinor»

Representación a cargo de alumnos de la ESAD Vigo de un montaje creado a partir del texto «Lenda escandinava», de Manuel Lourenzo. Ciclo con motivo del Día Mundial del Teatro.

Escola Superior de Arte Dramática de Galicia (Poza Cabalo, 1 -Navia-), a las 18.00 horas. Entrada libre.

«Vigro abierto»

Espectáculo de monólogos, escenas y canciones donde una decena de participantes tienen 10 minutos para exponer sus propuestas.

Supersonic (Fermín Penzol, 6), a las 21.00 horas.

Música

Grupo Baile Irlandés Galicia

Músicos y bailarines especializados en cultura irlandesa ofrecen una velada abierta a todos los públicos. Con motivo de la celebración de San Patricio.

CC Praza Elíptica (planta baja), a partir de las 21.00 horas.

Concierto de violín Mayeusis

A cargo de alumnos del Conservatorio Mayeusis de Vigo.

Auditorio de la Fundación Mayeusis (Arenal, 138), a las 19.00 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

Culto Carne + Fotocopia

Música experimental, poesía e ilustración se dan la mano en la propuesta de Culto Carne, a la que seguirá el concierto de Fotocopia, que define su sonido como proto-EBM industrial ‘galician noise’ pospunk.

La Fábrica de Chocolate (Rogelio Abalde, 22), a las 21.30 horas. Entradas: 15 euros (en Woutick.es).

La Patrulla

Rock y pop español de los 80 y 90.

Ocean Rock Bar (Churruca, 12), a las 23.00 horas. Entradas: 10 euros (8 en venta anticipada).

Red Duck Blues

Blues, soul y funk para iniciar una noche de jam session abierta.

La Pecera (Pizarro, 35), a las 21.30 horas. Entradas: 6 euros.

Zeltia Irevire

Banda de indie folk y canción de autor.

A Morada (Enrique X. Macías, 6), a las 19.00 horas. Entrada inversa (mínimo 5 euros).

Exposiciones

«Compartir é Vivir»

Una ambiciosa propuesta que reúne a 15 artistas de seis nacionalidades para abordar, desde la creación contemporánea, las grietas de la desigualdad y la urgencia de erradicar la violencia de género. Las obras no solo reniegan de la agresión, sino que proponen el afecto y la no violencia como únicos pilares posibles para una sociedad funcional. Bajo un posicionamiento feminista y crítico, la exposición aspira a la transformación del «yo» para mejorar el mundo común.

Sala Maruja Mallo de la sede de la Diputación de Pontevedra. (Eduardo Chao, 17). De lunes a viernes de 9.00 a 20.30 horas. Hasta el 27 de marzo.

«La Santa Nómada»

Muestra fotográfica de la artista La Santa Nómada, fruto de miles de kilómetros alrededor del mundo recorridos mochila y cámara en mano.

La Galeríajazz (Ronda de Don Bosco, 21), de martes a sábado, de 18.00 a 0.00 horas.

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