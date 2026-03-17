Qué hacer hoy en Vigo
Agenda cultural y de ocio para el martes 17 de marzo en Vigo
Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.
Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este martes 17 de marzo de 2026 en Vigo:
Concluye el «Son Erasmus» dedicado a los Balcanes
El ciclo que acogió en el arranque de marzo el Conservatorio de O Castro concluye hoy, a las 20.00 horas, con la actuación de Pjeter Guralumi (violonchelo), Esteban Valverde (clarinete) y Severino Ortiz (piano), quienes interpretarán dos grandes referencias del repertorio camerístico: el «Trío op. 11 ‘Gassenhauer’» de Beethoven y el «Trío op. 114» de Brahms.
- Auditorio Martín Códax del CSM de Vigo, a las 20.00 horas.
Actos
«¿IA en educación? Sí, pero con cabeza: aprender a usarla sin perder el control»
«Educar en inteligencia artificial hoy es educar en autonomía, responsabilidad y futuro». Esta es una de las ideas que el catedrático Francisco Bellas (Universidade da Coruña) intentará trasladar a escolares, docentes y familias en el auditorio de la Sede de Afundación. El evento es parte del ciclo «Educación Século XXI», de la Obra Social de Abanca, dedicado a la reflexión y divulgación de conocimiento para escolares.
- Auditorio de Afundación, en doble sesión: a las 11.00 horas, encuentro con escolares y docentes de Vigo y área de influencia; y, a las 19.00, conferencia abierta, con asistencia libre y gratuita, previo registro en Ataquilla.com.
Presentación de libro
«Discurso da servidume voluntária», de Étienne de La Boétie, título del libro sobre el que se hablará hoy en el Ateneo Atlántico, con presencia del traductor Claudio López Garrido, acompañado de Fernando Ramallo.
- Ateneo Atlántico (Hernán Cortés 28 B, derecha), a las 19.30 horas.
Conciertos
Fernando Sánchez Cuarteto + Jam Session
Fernando Sánchez é un saxofonista, multiinstrumentista e compositor que estará acompañado nesta ocasión por Sunil López, ao piano, Xurxo Estévez, ao contrabaixo, e Brais Lorenzo, á batería. Tocarán temas de Eddie Lockjaw Davis, Cedar Walton e do Great American Songbook. Rematada a apertura por parte do cuarteto e tras un breve intervalo dará comezo a jam session.
- Casa de Arriba (Martín Códax, 23), ás 21.15 horas. Entrada: 7 euros.
Exposiciones
«Encantado, Galicia»
Acuarelas del artista tailandés Krerkkrai Songin, conocido artísticamente como Kirk. La exposición es el resultado de un viaje personal y artístico que comenzó en 2020, cuando llegó a Vigo desde Tailandia para realizar su doctorado en biología marina.
- Navia Espacio de Arte (Pedra Seixa, 33). De lunes a viernes, de 10.30 a 13.30 y de 16.00 a 18.00 horas. Hasta el 30 de abril.
«O camiño das bateas»
El artista Kike Ortega expone esculturas elaboradas con materiales de desecho procedentes de bateas, con las que busca innovar en la transmisión de los valores culturales gallegos y concienciar del compromiso con el medio ambiente.
- Sede Afundación (Policarpo Sanz, 24-26). De lunes a sábado, de 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 10 de abril.
«Intersticios. Fotogramas 2014-2025»
Considerado un artista esencial en la exploración de técnicas fotográficas experimentales y en la representación de la relación entre el ser humano y la naturaleza, Roberto Huarcaya desarrolló una práctica en gran formato.
- En el MARCO (Príncipe, 54). De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 29 de marzo.
«Espantallos»
Proyecto en el que Manuel Sendón profundiza en el motivo del espantapájaros. Ofrece historias que podrían funcionar como metáfora de la situación del campo gallego.
- Fundación Laxeiro (Policarpo Sanz, 15 3º). De lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (martes y jueves, también de 12 a 14.00); sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 10 de mayo.
«Ellas»
Exposición colectiva que reúne obras de 18 mujeres artistas. Con técnicas y estilos diferentes, muestran sus diversas inquietudes y sensibilidades.
- En Quadro (Fermín Penzol 10), de lunes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas; sábados, de 10.30 a 14.00 horas. Hasta el 27 de marzo.
«Ti e eu: entre ríos»
Muestra de cerámica y dibujo de la artista viguesa Heyjuddy.
- Asociación Évame Oroza (Subida á Costa, 5). De lunes a viernes, de 16.30 a 20.30 horas. Hasta finales de marzo.
«Un país ilustrado»
Un proyecto que pone el foco en el protagonismo y relevancia de los diseñadores que trabajaron en la Editorial Galaxia a lo largo de sus 75 años de historia.
- MARCO (Príncipe, 54). De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas Hasta el 17 de mayo.
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