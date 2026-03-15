¿Qué hacer hoy en las comarcas?

La orquesta de cuerda del Conservatorio de Música Profesional de Lalín (CMUS) celebró ayer una jornada de intercambio en el Auditorio Municipal de Lalín junto a su homóloga de Noia. De esta forma concluyó una experiencia que empezó el pasado día 7 de marzo en el conservatorio noiés.

Ángel Reboredo abre su barbería en Arenal / .

Desde este martes, la rúa Arena cuenta con un nuevo negocio, «A barbería do comisario», de la mano de Ángel Reboredo. La intención de este joven de 26 años, que ya trabajó en Santiago, Arzúa y Lalín, es montar una franquicia. El nombre es un guiño a sus padres: él fue policía en Agolada y ella tiene una floristería.

Casi 2.000 euros del Papá Noel de Bernabé

Ángela Seijas, de Fotografía Bernabé, hizo entrega de los 1.895 euros recaudados con el Papá Noel Solidario en sus tiendas de A Estrada, Silleda y Lalín. El dinero se repartió íntegramente entre Cáritas de las tres localidades, Aranes, Aspadeza (colectivos representados en la imagen) y Aupa Deza.

Regueifas y sexualidad en Silleda por el Día de la Mujer

Sexualidade e regueifa feminista fue el título del taller celebrado ayer por la mañana en el consistorio de Silleda dentro de la programación municipal del Día de la Mujer. Estuvo guiado por la activista Señora Placerful y por la regueifeira Raquel A Doallo. La jornada se completó por la tarde con el documental Regueifando con pracer.

Misa por Fernando Ónega en Lalín

La iglesia parroquial de Lalín albergó el viernes una misa funeral por el periodista gallego Fernando Ónega, hijo adoptivo del municipio recientemente fallecido. La eucaristía fue oficiada por el párroco, José Criado, y contó con la asistencia del alcalde, José Crespo, y casi todo su gobierno y del edil de Compromiso Rafael Cuiña.

Taller de té con Liliana Sandoval

Liliana Sandoval impartió un taller de introducción al mundo del té en la tienda degustación Mamasunción de Silleda. Se cubrió el cupo máximo de diez personas anotadas (nueve mujeres y un hombre) y se desarrolló durante hora y media el viernes al anochecer, con una parte teórica de aproximadamente 50 minutos y otra de degustaciones de unos 40. La experta habló sobre la historia del té, su cultivo, cómo llegó a Europa o cómo de una misma planta se elaboran diversas variedades.