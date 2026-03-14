Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este sábado 14 de marzo de 2026 en Vigo:

Treixadura presenta en directo su último disco, «Portalén»

La histórica formación de música tradicional gallega presenta su último trabajo discográfico, «Portalén», que incluye temas nuevos que proponen un viaje musical que conecta la tradición con nuevas sonoridades. El repertorio es fiel a la esencia que caracteriza al grupo, basada en el canto colectivo y en el cuidado de la instrumentación.

Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13), a las 20.30 horas. Entradas: desde 9,60 euros.

Actos

Talleres didácticos en Vigo Nature

Hoy, están programadas las actividades «O mundo dos reptiles» (16.00 horas), «O segredo dunha semente» (16.00 horas), «Bombas de sementes Nendo Dango y «Outros mundos» (18.00 horas). Además, de 13.00 a 13.15 horas, los interesados pueden ver la alimentación de las tortugas e iguanas en el exotarium.

Vigo Nature (Paseo dos Leóns-A Madroa), de 16.00 a 19.00 horas.

«Héroes de Korriban»

Exposición de figuras y portadas de cómics firmadas por actores y actrices de películas de superhéroes. Evento solidario que busca dar visibilidad al trabajo de la asociación Down Vigo. Hoy incluye, a las 18.00 horas, un desfile y photocall.

Espacio Vigo Exporta (CC Vialia Estación). De 12.00 a 21.00 horas.

Proyección-coloquio

Alejandro Jato presenta su corto «Curmán», acompañado de la directora de fotografía Alicia Francés. Tras la proyección habrá un coloquio sobre la cinta moderado por la psicóloga Randall Hernández. Durante la sesión se servirá un vino a los asistentes.

Muta (Joaquín Loriga, 9), a las 12.00 horas. Entradas: 20 euros (en Woutick.com).

Música

Cuarteto para resonadores ‘Humanless’

El artista sonoro Miguel Fernández interpreta las piezas «As sete palabras de Cristo na cruz», de Haydn, y una versión electrónica de la pieza barroca «Funeral da raíña», de Mary de Purcell. Organiza: Orquesta Clásica de Vigo.

MARCO (Príncipe, 54), a las 20.00 horas.

Unión Musical de Cabral

Interpreta el programa «Luces, música, acción», que se compone de temas memorables de bandas sonoras de cine.

AVCD de Cabral (avda. de Santa Mariña, 95), a las 19.00 horas.

Non Talkers

Dúo luso-belga formado por Marco y Evita Brantner, que llega dentro de su gira «Weight of doubt» y ofrece un ‘show’ íntimo y emocionante.

Auditorio Mar de Vigo (Beiramar, 59), a las 21.00 horas. Entradas: a partir de 33,50 euros.

Lou Reyes, con Los Rockin’ Corsarios

Directo de potente rocanrol bailable y festivo, estilo 50’s pasado por el ‘revival’ de los 80.

Ocean Rock Club (Churruca, 12). A las 22.30 horas. Entradas: 10 euros

Invasive Sessions

Cita de drum & bass en la que actuarán siete artistas de los colectivos Rau, 4 da Crew, Fast Lane e Invasive.

Sala Master Club (Urzáiz, 1), a partir de las 22.00 horas. Entradas: desde 12 euros (en Woutick).

Abe Rábade y Rale Micic

El pianista gallego y el guitarrista serbio afincado en Nueva York ofrecen un concierto de jazz contemporáneo.

Café Vitruvia (Reconquista, 7), a las 20.30 horas. Entradas: 16 euros.

Castillo

Música blues e indie folk.

La Galeriajazz (Ronda de Don Bosco, 21), a las 21.00 h. Entradas: 7 euros.

Suu

Popo, indie y electropop con letras cercanas y una actitud fresca.

La Pecera (Pizarro, 35), a las 21.30 horas. Entradas: 15 euros (en Codetickets.com).

Fuchi’s Band

Versiones pop en español.

Tapería La Terraza (avenida del Aeropuerto, 616), a las 22.30 horas. Entrada libre.

Teatro

«A(y)lan [Silencio]»

Alberte Alonso pone en escena este espectáculo, que surge de la fotografía de un niño refugiado sirio de 3 años muerto en una playa de Turquía que conmocionó al mundo en 2015. Propone una reflexión sobre la apariencia de verdad de las informaciones que no siempre se corresponde con la realidad.

Teatro Permanente (Abeleira Menéndez, 7), a las 20.00 horas.

«Señores (unha comedia machirula)»

Espectáculo feminista a cargo de Ste Xeito Produccións.

Auditorio del Concello (Praza do Rei, 1), a las 20.00 h. Entradas: 10 euros.

«Continentes. Contos do mundo»

Sesión de cuentacuentos infantil a cargo de Chus Álvarez.

Biblioteca Pública Juan Compañel (Joaquín Yáñez, 6), a las 12.00 horas.

«Golden Magic»

Espectáculo de magia a cargo de Xulio Merino, Lara Doiro y Sergio Sienes.

Café Uf (Pracer, 19), a las 21.00 horas.

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