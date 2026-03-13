Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Celta-LyonDirecto guerra Oriente PróximoPadres PonteareasHeridos crucero frente a GaliciaRestricciones Hostelería VigoPodenco Abandonado MosMayor camping autocaravanas Galicia
instagramlinkedin

Ópera

La soprano Dania Diva ofrece en Salesianos un espectáculo lírico

Las entradas, disponibles desde 16,60 euros

La soprano Dania Diva. | D. DIVA

La soprano Dania Diva. | D. DIVA

redacción

Vigo

Teatro Salesianos en Vigo acoge hoy a partir de las 20.30 horas el espectáculo «Gran noche de la ópera» con la actuación de la soprano Dania Diva (La voz que camina) dentro de la iniciativa ‘Ruta lírica por patrimonios del Camino de Santiago’.

La cantante lírica estará acompañada en el escenario por Rebecca Hanun que ofrecerá una actuación de danza. Las entradas se pueden adquirir en Ataquilla.com. Se trata de un acto organizado por la Asociación de Artistas Vocálitis.

Los billetes están disponibles a partir de un precio de 16,60 euros.

El concierto se encuadra en un proyecto que busca llevar la música lírica por distintas villas y ciudades de la ruta jacobea para avivar el sentimiento cultural del Camino de Santiago.

TEMAS

Tracking Pixel Contents