Ópera
La soprano Dania Diva ofrece en Salesianos un espectáculo lírico
Las entradas, disponibles desde 16,60 euros
redacción
Teatro Salesianos en Vigo acoge hoy a partir de las 20.30 horas el espectáculo «Gran noche de la ópera» con la actuación de la soprano Dania Diva (La voz que camina) dentro de la iniciativa ‘Ruta lírica por patrimonios del Camino de Santiago’.
La cantante lírica estará acompañada en el escenario por Rebecca Hanun que ofrecerá una actuación de danza. Las entradas se pueden adquirir en Ataquilla.com. Se trata de un acto organizado por la Asociación de Artistas Vocálitis.
Los billetes están disponibles a partir de un precio de 16,60 euros.
El concierto se encuadra en un proyecto que busca llevar la música lírica por distintas villas y ciudades de la ruta jacobea para avivar el sentimiento cultural del Camino de Santiago.
